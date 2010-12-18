-KOCAMAN'DAN KADRODA SÜRPRİZ DEĞİŞİKLİK İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile yaptıkları mücadelede 11 kişilik kadroda sürpriz değişiklikler yaptı. Takımının, savunmadaki önemli ismi Lugano'yu yedekler arasına çeken Kocaman, bu futbolcunun yerine Yobo'nun yanında Bekir'i görevlendirdi. Fenerbahçe'de bu akşam sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre'nin yokluğunda daha önce de şans verdiği genç Gökay'ı 11 kişilik kadroya dahil eden Kocaman, savunmanın solunda Caner'i yedek bırakarak Andre Santos'u oynattı. Sarı-lacivertli ekibin 18 kişilik maç kadrosunda Emre'nin yanı sıra, sakatlığı bulunan Bilica, Gökhan Ünal, Özer, İspanya'da bulunan Güiza, Uğur ve Kazım yer almadı. Hafta içi yaptığı açıklamada ocak ayından itibaren geleceğiyle ilgili durumun şekilleneceğini açıklayan kaptan Alex, takım ısınmaya çıktığında taraftarın tribünlere çağırdığı ilk isim oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte ısınırken tribünlerin ''I Love You Alex'' tezahüratlarıyla çağırdığı Brezilyalı futbolcu, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Türk Telekom kale arkası tribününde hem teknik direktör Aykut Kocaman hemde takımlarına olan sevgilerini anlatmak için ''Kocaman bir sevda'' yazılı pankart astı. Kocaman, maç öncesi yayıncı kuruluş Lig TV'ye yaptığı açıklamada, Sivasspor mücadelesini mutlaka kazanmaları gerektiğini belirterek ''Onun dışında tüm sonuçlar geçersiz. Şu anda 12 puan fark var'' ifadelerini kullandı. Sivasspor kadrosunda yedekler arasında bulunan Stoch ise yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, kesinlikle 3 puan almaları gereken bir mücadele olduğunu vurgulayarak, ''Trabzonspor'un ikinci devre puan kaybetmesi için dua edeceğiz'' dedi. Slovak futbolcu, ''Şu anda fark 12. Bu maçın zor olduğunu biliyoruz. Farkı açmamak için kesinlikle 3 puan almalıyız. Trabzonspor'un ikinci devre puan kaybetmesi için dua edeceğiz'' şeklinde konuştu. -NOTLAR- -Migros kale arkası tribününde şehit düşen Piyade Komando Onur Koç için pankart açılarak, pankartta ''Seni Asla Unutmayacağız'' denildi. Pankartı açan grup, tribünde üzerlerinde tek tek harflerin yer aldığı tişörtlerle Onur Koç'un ismini yazdı. -Sarı-lacivertli ekibin Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında yaptığı mücadelede tribünlerde büyük boşluklar oluştu. -Az sayıda Sivasspor taraftarı da karşılaşmayı misafir seyirci tribününden izledi.