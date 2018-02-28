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Spor

Kocaman'dan, ilk 11'e zorunlu değişiklik

Aykut Kocaman, 7-8 değişiklik planlıyor

28 Şubat 2018 20:09

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'a sağlık heyetinden dikkat çeken bir rapor geldi.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde, bir çok futbolcunun rejenerasyon antrenmanları ile haftasonu oynanacak Akhisar maçına hazırlanmasına karar verildi.

Haftasonu oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçının lig yarışı açısından çok önemli olacağı görüşünde olan Kocaman, takımını Beşiktaş ile oynanacak kupa maçından çok pazar gününe hazırlıyor.

Kupa derbisinde ligdeki maça oranla 7-8 değişiklik yapmayı planlayan teknik direktör Aykut Kocaman, forma vereceği isimlerden bu şansı iyi değerlendirmelerini bekliyor.

Kalede Volkan Demirel'i görevlendirecek olan Kocaman, savunmanın sağ ve sol beklerini de değiştiriyor.

Sağda Şener, sol da Hasan Ali'ye forma verecek olan tecrübeli teknik adam, uzun süreli sakatlıktan dönen Skrtel'in yanında neustader'i sahaya sürecek.

Ön liberoda Mehmet Topal-Josef De Souza ikilisinin bozulması beklenmezken, kanatlarda da rotasyon uygulanacak. Aykut kocaman'ın sağda Alper solda Valbuena'yı görevlendirmesi bekleniyor. İleri ikili de ise Giuliano'nun yanında Soldado'yu ilk onbirde sahaya sürecek olan Aykut Kocaman'ın, avantajlı bir skorla Kadıköy'e döneceklerine inancı ise tam.

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