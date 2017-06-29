Kocaman'dan Fernandao'ya: 88 kiloya inmeden gelme!

Süper Lig'de geçmişte Bursaspor forması giyen ve 2015-16 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Fernandao, sarı-lacivertlilerin sezon açılışına 102 kilo olarak geldi. Fernandao'nun kilo almış halini gören yeni teknik direktör Aykut Kocaman, Brezilyalı futbolcudan kilo vermesini istedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli formayla geçen sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkıp 19 gol kaydeden futbolcuya, Aykut Kocaman'dan "rest" geldi. Oyuncunun bu halinin "futbol oynamaya müsait olmadığını" düşünen Kocaman, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun takımla birlikte çalışması için 88 kiloya inmesi şartını koştu. Kocaman'ın bu isteğine göre; kampın başlamasına 12 gün kalması nedeni ile Fernandao’nun günde 1166 gram vermesi gerekiyor.

Süper Lig'de Bursaspor ve Fenerbahçe ile toplam 93 maça çıkan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet, 49 gol ve 9 asiste imza attı.