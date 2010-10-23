-KOCAMAN'DAN FAİR-PLAY ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yarın Galatasaray ile yapacakları derbi karşılaşmasının fair play çerçevesinde geçmesini dileyerek, ''Büyük taraftarımızın, konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacaklarından hiç şüphem yok'' dedi. Aykut Kocaman, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara dağıtılacak Maç Günlüğü'nde yayımlanmak üzere açıklamalarda bulundu. Kocaman, şunları kaydetti: ''Ebedi dostumuz ve ezeli rakibimiz Galatarasay'ı bir kez daha kendi sahamızda ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de derbinin havası başkadır. Günler öncesinden konuşulan ve yaşanılmaya başlanılan derbi heyecanı, son düdükten sonra da devam eder. Bu havayla biz de çalışmalarımızı yaptık. Teknik heyetler gerekli çalışmaları maç saatine kadar sürdürecekler. Şimdi söz futbolcularda. Futbolcu kardeşlerimiz, kulüplerinin 100 yılı aşkın tarihlerine ve kendilerine yakışan oyunu sahaya yansıtacaklarından eminim. Büyük taraftarımızın, konuklarımızı da en iyi şekilde ağırlayacaklarından şüphem yok. Fair play çerçevesinde, dostluk havasında bir 90 dakika dileğiyle, iyi seyirler.''