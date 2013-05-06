Kocaman'dan 'centilmenlik' dersi: Galatasaray'ı alkışlamayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbiden önce şampiyonluğu ilan eden Galatasaray'ı Kadıköy'de alkışlamayacaklarını açıkladı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 yenildikleri maçın "kötü" kelimesiyle bile tarif edilemeyeceğini söyledi.

Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, soru almak istemediğini belirterek, "Çünkü bu maçtan sonra söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

"İyi oynadık, kötü oynadık" değerlendirmeleriyle anlatılacak bir maç olmadığını kaydeden Kocaman, "Göreve başladığım günden bugüne kadar olumlu-olumsuz, iyi-kötü pek çok maç oynadık. Ancak bu maç kötüyle de tarif edilecek gibi değildi. Onun için maçla ilgili söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. A'dan Z'ye hepimiz berbat vaziyetteydik. Maçla ilgili konuşmamın pek anlamı yok" diye konuştu.

Bu sırada bir gazetecinin, "Galatasaray stadınıza şampiyon olarak gelecek. Siz ve futbolcularınız Galatasaray'ı alkışlamayı düşünüyor musunuz" şeklindeki sorusu üzerine Aykut Kocaman, "Hayır, hayır. Böyle bir milat için ortam uygun değil. Böyle bir şey en azından benim aklımda yok" ifadelerini kullandı.

Bekir: Konsantre olamadık

Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün ise UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica'ya elendikten sonra lige konsantre olamadıklarını söyledi.

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Bekir, şöyle konuştu:

"Bütün camiamızın üzüldüğü bir perşembe günü yaşadık. Sonrasında lige konsantre olmak zordu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Herkes görüyor zaten ne olduğunu. Taraftarımıza bu üzüntüyü yaşattığımız için çok üzüntülüyüz. Elimizde bir derbi bir de Türkiye Kupası fırsatı var. Sezonu küçük mutluluklarla bitirmek istiyoruz."

Salih: Bizden daha iyi oynadılar

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Salih Uçan ise Benfica maçının ardından lig maçına odaklanamadıklarını vurgulayarak, "Takım olarak da taraftar olarak da UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmayı hedefliyorduk, olmadı. Bu akşam 2-0 yenildik. İlk yarı ve ikinci yarı sahada iyi mücadele edemedik. Ligde kalma mücadelesi veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor iyi oynadı" şeklinde konuştu.