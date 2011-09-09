-Kocaman: ''Zor bir sezon başlıyor'' İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 12 Eylül Pazartesi günü Orduspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği izinle dünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdikleri akşam antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Antrenmana başlamadan saha içinde futbolcularıyla bir toplantı yapan Kocaman, yeni doğan çocuğu nedeniyle Semih Şentürk'ü tebrik ederek başladığı konuşmada, ''Milli takımdan dönen arkadaşlarımız var. Miro'ya (Stoch) geçmiş olsun. Diğer arkadaşları kutluyorum. Transfer dönemi bitti. Kadromuz şekillendi. Henri'ye hoşgeldin dedik. Bugün eski dostumuz Yobo aramıza katıldı. Kendisine tebrikler ve başarılar diliyorum. Aynı şekilde Reto Ziegler, istediğim oyunculardan biriydi. Aramıza hoşgeldin diyorum, başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum. Umarım hem siz bizlere hem de biz sizlere katkıda bulunuruz. Zor bir sezon başlıyor, herkese başarılar diliyorum. Şimdi esas işimize bakalım ve sahaya çıkalım'' şeklinde ifadeler kullandı. Aykut Kocaman'dan sonra söz alan kaptan Alex'in ise ''Yeni arkadaşlarımız ailemize hoşgeldiler. Büyük katkıları olacağına inanıyorum. Umarım hep beraber mutlu oluruz'' dediği bildirildi. Antrenmanın başındaki 5'e 2 top kapma çalışmasında teknik direktör Kocaman, kaptan Alex ile yeni transferler Ziegler ve Bienvenu'nun bulunduğu grupta yer alırken, bu gruptaki çalışma oldukça keyifli geçti. Ziegler ve kaleci Mert, ortada belli sayıda pasta topu kapamayınca arkadaşları ceza olarak iki futbolcunun kulağına vurdu. A Milli Futbol Takımı'nın Kazakistan ile yaptığı 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında sakatlanan Emre ise koşulara başladı. Sakatlığının ardından bir süre tedavi olan Emre, bu akşamki çalışmada bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. Emre'nin durumunun iyiye gittiği bildirildi. Sakatlığı bulunan genç futbolcu Recep Niyaz da Dolu Arslan ile koşu yaparken, bu futbolcunun 13 Eylül Salı gününden itibaren takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle ağrıları süren Gökhan Gönül tedavi olup antrenmana katılmadı. Gökhan'ın gövdesinin sağ tarafında yumuşak dokuda ezilme ve kanama, kaburga kemiğinde de ödem oluşmuştu. A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile yaptığı maçtan önceki antrenmanda sakatlanan Serdar'ın, sağ ayak bileğinde yırtık olmadığı açıklandı.