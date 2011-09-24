-Kocaman: Zor bir periyodu geçtik KAYSERİ (A.A) - 23.09.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Zor bir periyodu 10 puanla geçtik. Gelecek maça kadar yaralarımızı sarmak ve galip gelmek istiyoruz'' dedi. Kocaman, Kayserispor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, 4 maçta 10 puan toplayabildiklerini söyledi. Ligin en zor deplasmanlarından birini kazandıklarını ifade eden Kocaman, şöyle devam etti: ''Maçın, bizim koşullarımız altında düşünüldüğünde ne kadar zor olduğu anlaşılıyor. 3 Temmuz'dan bu yana saha dışında birtakım sorunlarla uğraşırken zor maçlar oynadık. Bizim 5 yerli oyuncumuzun hiçbirinden hemen hemen yararlanamadık. Zihinsel, ruhsal olarak her türlü yorgunluğun yükseldiği bir dönemde böyle bir deplasmana geldik. Şota'yı tebrik etmek istiyorum. Kayserispor ne yaptığını bilen bir takım. Maçta öne geçmek ve galip gelmek kolay değildi. Kayserispor karşısında topu çok rahat kontrol etmemiz gerekirken top kayıpları yaşadık. İkinci yarı küçük bölümlerde ve uzun top organizasyonları ile kalemize daha tehditkar gelmeye başladılar ama kazanmayı başardık. 4 maçta 10 puan topladık. Yapabileceğimiz tek şey bütün futbolculara canı gönülden tebrik etmek.'' Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam ise iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini ancak kendilerinin istedikleri oyunu tam olarak sahaya yansıtamadıklarını kaydetti. Kayserispor Yardımcı Antrenörü Jean Jacgues Nederburgh da Fenerbahçe'yi galip geldikleri için tebrik etti. Takımları ile gurur duyduklarını dile getiren Nederburgh, ''Bu gece çok iyi ve istekli oynadılar. Çok şans yakaladık ama maalesef gol atamadık. Eğer böyle oynarsak önümüzdeki hafta puanlar gelecektir'' dedi.