-KOCAMAN: ''YIKILMADIK, AYAKTAYIZ'' DÜZCE (A.A) - 07.07.2011 - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde futbolcularını sahada etrafında toplayan teknik direktör Aykut Kocaman, kısa bir toplantı yaptı. Kocaman'ın sakalını kesen Güiza'ya ''Böyle daha iyi olmuş'' dedikten sonra oyuncularına şunları söylediği bildirildi: ''Dünkü basın toplantısında söylediğim gibi başta kaptan Alex olmak üzere herkes çok iyi çalışıyor. 1 Temmuz'da başlayan grup için tempoyu yükselteceğiz, diğerleri özel programda çalışacak. Bugün takım tamamlanacak. Bizim er meydanımız yeşil sahadır. Hadi şimdi hep birlikte sahaya.'' Bu arada, antrenmandan önce idari menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte göl kenarında yürüyüş yapan Aykut Kocaman, yanına gelen iki taraftarın ''Hocam iyi haberler var mı?'' sorusu üzerine, ''İyiyiz, iyiyiz. Yıkılmadık, ayaktayız'' dedi. -STOCH VE SERDAR İDMANA ÇIKMADI- Kocaman'ın toplantısının ardından futbolcular, koşu, ısınma, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından gruplara ayrılarak, yarı sahada çift kale maçlar yaptı. Pas çalışmasında Kocaman, antrenörler İsmail Kartal ve Fahridun Ömeroviç, maç analisti Arda Keskin de yer alırken, teknik heyet ve oyuncuların şakalaştıkları görüldü. Takıma geç katılan Gökhan Gönül, Dia ve Güiza pas çalışmasının ardından yan sahada kendilerine verilen özel programa göre çalıştı. Dia, idmanın sonuna doğru çift kale maçta yer aldı. Antrenmana Stoch ve Serdar Kesimal katılmadı. Sol dizinde ağrı olan Stoch ile sol alt arka adalesinde ağrı bulunduğu bildirilen Serdar Kesimal'in salonda çalıştığı bildirildi. İzinli olan milli oyuncular Emre Belözoğlu, Mamadou Niang, Semih Şentürk ve Mehmet Topuz'un bugün kampa katılacağı bildirildi. Copa Amerika'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Diego Lugano ve Brezilya Milli Takımı kadrosunda bulunan Andre Santos antrenmanda yer almadı. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Emmauel Emenike ve Sezer Öztürk'in de en kısa zamanda kampa katılması bekleniyor. Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. -GENÇLERİN SAÇLARI SIFIRA VURULDU- Fenerbahçe'nin genç oyuncuları İlyas Yılmazer, Mehmet Topçu ve Recep Niyaz'in saçları sıfıra vuruldu. Genç oyuncuları, Brezilyalı futbolcular Cristian ve Bilica'nın traş ettiği öğrenildi. Öte yandan, İspanyol futbolcu Güiza'nın da sakalını kestiği görüldü.