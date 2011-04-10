-KOCAMAN: YEDİĞİMİZ GOL BİZİ KENDİMİZE GETİRDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 09.04.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Eskişehirspor, çok güzel, organize bir gol attı. Doğrusunu söylemek gerekirse yediğimiz gol bizi kendimize getirdi'' dedi. Kocaman, Eskişehirspor'un özellikle kendi sahasında son dönemde en başarılı takımlardan birisi olduğunu belirterek, karşılarında diri ve organize bir Eskişehirspor gördüklerini kaydetti. Eskişehirspor'un istekli halinin maça damgasını vurduğunu ifade eden Kocaman, şöyle konuştu: ''Oyuna biraz daha kontrollü başlamıştık. Yediğimiz golün ardından hemen golü bulmamız tekrar maça daha ciddi ve istekli bağlanmamıza neden oldu. Arkasından ikinci golü bulduk. İlk yarıda öne geçmeyi başardık. İkinci yarıda temel düşüncemiz bir tarafıyla oyunu tutmak bir tarafıyla da farkı artırmak oldu. Maçın ikinci yarısında kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştık. Batuhan'ın direkten dönen topu, maçtaki şanslarımızdan bir tanesi oldu. Seyir açısından güzel bir karşılaşma oldu. Bizim için esas olan 3 puan almak. Kalan 6 maçı kazanmak en büyük amacımız. Umarım başarırız.'' Kocaman, son haftalarda takımda farklı oyuncuların görev almasının sorulması üzerine de ''Oyuncu seçimimizi etkileyen şeyler var. Hafta içi yapılan antrenmanlar, futbolcuların form grafikleri... Bunlar bir nevi gösterge olabiliyor. Bununla beraber yabancı oyuncu kısıtlaması... Varolan yönetmelikler, oyuncu planlarımızda zaman zaman sıkıntı çekmemizde öne çıkan etkenlerden biri oluyor'' dedi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Eskişehirspor gibi kazanmaya alışmış bir takımın mağlup olmasının gerçekten çok üzücü olduğu söyledi. Eskişehirspor'un erken bir gol bulduğunu ifade eden Uygun, şöyle konuştu: ''Attığımız golün ardından iki gol yedik. Gollerin ardından demoralize olduk. Devre arasında oyuncularda değişiklikler yaptık. Maçı çevirmek içini elimizden geleni yaptık. Mağlubiyetteki bütün sorumluluk benim. Önümüzdeki hafta yapacağımız Antalyaspor maçını kazanıp taraftarımızdan özür dileyeceğiz.''