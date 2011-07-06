-KOCAMAN: YAŞANANLAR KABUS GİBİ DÜZCE (A.A) - 06.07.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolda şike iddialarıyla ilgili yaşananların hiç hoş olmadığını belirterek, ''Açıkçası kabus gibi. 104 yıllık ulu bir çınar olan Fenerbahçe'yi yaşanan olayların dışına çekmek lazım'' dedi. Kocaman, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü 100 yıl sonra yaşayanların da göreceğini vurgulayarak, şunları söyledi: ''100 yıllık tarihi boyunca Fenerbahçe'yi bir takım insanlar yönetti, bundan sonra da yönetecekler. Pek çok insan da Fenerbahçe'nin çevresinde olacak. Yanlışlıklar varsa eğer, yapılan yanlışlıklarla Fenerbahçe'yi bir arada tutmamak lazım. Bunu birbirinden ayırmamız lazım. Eğer hukuki sürecin içinde 'gerçekten bu böyle olmuş' deniyorsa boynumuz kıldan ince. Herkes o zaman cezasını çekmeli. Sportif anlamda da bir bağlantı varsa çekmeli.'' -''YÜCE TÜRK ADALETİNE İNANCIM SONSUZ''- Yaşananların lehlerine sonuçlanacağına inandığını ifade eden Kocaman, ''Yüce Türk adaletinin en ince ayrıntısına kadar olayları değerlendirerek, karar vereceğini biliyorum'' diye konuştu. Kendisinin ve futbolcularının sadece sahada yaşadıklarını anlatabileceklerini dile getiren Aykut Kocaman, şöyle devam etti: ''Sivasspor maçında belki 4-5 dakika daha olsa bir kez daha şampiyonluğu yitirecektik. Son maça kadar çok çok dirençli rakiplerle oynadık. Bu takımları alt edebilmek çok güçtü. Ancak bizim kalitemizde yüksek inanca sahip bir takımın yapabileceği bir durumu bu futbolcu arkadaşlarımız kenetlenerek başardı. Şampiyonluk yarışı içinde biz de kendi aramızda 'Bu kadar dirençli rakipler, zaman zaman niye direnci düşük şekilde rakip takımlara karşı oluyor, diğer tarafa doğru neler oluyor' diye düşündük. Şimdi basından okuyoruz, falan futbolcu filan futbolcu diyorlar, ama o futbolcular bize karşı en iyi oynayan oyunculardı. Hiç bu konuda gocunmaya çekinmeye gerek yok. Hatası olanlar varsa Fenerbahçe kulübünün etrafında, bir şekilde işgüzarlık yapan veya Fenerbahçe ile toto oynayan insanlar varsa cezalarını çekmeli. Ama burası ulu bir çınar. Futbolculuk çok zordur. Ölüm sınırında insanların performans ortaya koyduğu, ağır bir spordur. Bu kadar ağır bir sporu yapan oyuncuların döktükleri terlerin karşılığını istemeleri kadar doğal bir şey yoktur. Bunu seslendirmeye devam edeceğim. Ama hatalılar kimse ben de dahil olmak üzere kimse cezalarını görmeli. Yüce Türk adaletinin en ayrıntısına kadar düşünerek karar vereceğine inancım sonsuz.'' -CÜNEYT TANMAN'IN MAÇLARI İZLEMESİ ÖNERİSİ- Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yargı kararını beklemeden kanaat kullanarak bir karar vereceğinin belirtilmesi üzerine, TFF'nin futboldan gelen yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman yönetiminde bir ekip kurarak, tüm maçları tek tek izlemesini önerdi. TFF'nin bu konuda delillere bakarak karar vereceğinin söylendiğini, bunun içeriğini anlayamadığını anlatan Kocaman, şöyle devam etti: ''Deliller varsa olay ortada. Karar vericiler de hakimlerdir. TFF hangi mesleki tarafıyla bu konuda karar vereceğini futbol kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu konuda verilecek karar yarın mahkemelerde tersine dönerse ne olacak? Alex'in 28 golü, futbolcuların çırpınması, 17 maçta tarihi performans ortaya koyan oyuncuların teri ne olacak? Bir karar verildi, sonra onun doğru olmadığı görüldü. TFF'nin bir kez daha düşünmesinde fayda var. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa, somut bir şekilde kanıtlanırsa cezalandırma her zaman mümkün. Cezalandırma olduğu zaman adaletin önünde hepimizin boynu kıldan ince. Ama TFF tersi bir yaptırıma başlarsa geri dönüşü olmaz.'' Federasyonun tüm maçları izlemesini öneren Kocaman, ''Futbol dünyasının içinden olan Cüneyt Tanman var, TFF'nin içinde. Tanman'a çok güveniyorum, Galatasaraylı olması önemli değil, çok saygın bir insan. Bir ekip yapsın bütün maçları izlesin. Tanman, 'Hakikaten futbolun akışına uymayan bir şey var Fenerbahçe maçlarında' desin boynum kıldan ince, söyleyecek bir şey yok. Hemen futbol dünyasından bir anda hemen çekip gitmeye hazırım. Son derece mertçe maçlar oynadık. Arka planda kimlerin neler yaptığını bilmiyoruz. Bu kadar ucuz olmamalı hiç bir şey'' diye konuştu. Aykut Kocaman, bu süreçte takımın küme düşürülmesi durumunda kendisinin ne yapacağı konusundaki bir soru üzerine ise, ''Hukuki sürecin sonunda gerçekten Fenerbahçe takımını yönetenlerinin bu tip şeylerde olduğu görülürse karar verilir, bu başka bir şey. Ancak TFF'nin bu konuda alacağı bir karar, belki biraz da zorlama bir karar olacak, bu konudaki düşüncemi değiştirmez. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyacağı her alanda burada kalırım. Öbür tarafına doğru yürüdüğü zaman iş mesleki anlamda da ahlaki anlamda da bir takım şeyleri düşünmek zorundayım'' ifadelerini kullandı. -''ŞU AN TRANSFERİN OLABİLECEĞİ BİR DÖNEM DEĞİL''- Aykut Kocaman, bu durumun transferi nasıl etkileyeceğiyle ilgili soru üzerine ise ''Şu an transferin olabileceği bir dönem değil. Sadece oyuncuları dışardan soyutlayarak, sahanın içine döndürme çabamız var'' dedi. Geçen sezon takımda kiralık oynayan Yobo'nun yine kendilerini istediklerini bildiklerini kaydeden Kocaman, ''Fakat bir kaç günlük periyotta öncelik sırasında bazı şeyler ön plana çıktı. Bir kaç gün daha beklemek lazım. Yobo'nun takımın içinde olmasını çok istiyorum'' şeklinde konuştu. -''TÜRK FUTBOLU ÇÖKMELİ, YENİDEN İNŞA EDİLMELİ''- Aykut Kocaman, dün basınla yaptığı sohbet toplantısında Türk futbolunu bataklığa benzetmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: ''Ben bunu Fenerbahçe'ye gelmeden önce de söyledim. Türk futbolunda temizlik böyle olmaz. Daha önce de 'Her alanda Türk futbolu çökmeli, yeniden inşa edilmelidir' dedim. Bataklık bunun başka bir versiyonu, bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa 'Fenerbahçe yaptı, öbürü yaptı, öbürü yapmadı' değil söylemeye çalıştığım. Bütün yapısı itibariyle futbolumuz yanlış bir zemindedir. Bu olaylarla bunu bağdaştırarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Büyük Türk futboluna baktığımız zaman hakikaten bataklık. Kimin nerede olduğu nasıl geldiği belli olmayan, futbolun içinden gelen insanların futbolda söz sahibi olamadığı, gerçek aktör olan futbolcuların hep piyon olarak kullandığı bir dünya futbol dünyamız. Böyle bir dünyada da bu tip sorunların yaşanması doğal bir şey. Benim ağırıma giden Fenerbahçe'nin burada öne çıkması.''