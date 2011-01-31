-KOCAMAN: YARIŞA DEVAM EDİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, lider Trabzonspor karşısında kazanarak Süper Lig'de güçlü bir şekilde yarışa devam ettiklerini ifade etti. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, 1,5 yıldır Fenerbahçe ailesinin içinde olduğunu hatırlatarak, statta geçen sezonun son maçında bile görmediği kadar istekli ve coşkulu bir taraftar kitlesinin kendilerini desteklediğini, bunun da taraftarla barışmak anlamında kendisi ve takımı için önemli olduğunu vurguladı. Futbolcularının arzu ve isteğiyle, Trabzonspor karşısında alınacak galibiyeti kendisine hissettirdiğini kaydeden Kocaman, ''Uzun zamandır Fenerbahçe ailesinin içindeyim. Belki son şampiyonluk maçında dahi görmediğim kadar istekli coşkulu bir taraftar kitlesi vardı. Çok önemliydi bizim için. Çünkü bu kırılma anını da gösteriyor. Ya devam edecektik ya da kırılacaktık. Bu kadar yüksek beklentilerin olduğu bir yerde... Soyunma odasında da takım maçı fazlasıyla istediğini gösteriyordu, hissettiriyordu, koku öyleydi'' diye konuştu. Ancak her zaman sahadaki senaryonun başka olabileceğini kaydeden Kocaman, Trabzonspor karşısında ilk 20-25 dakikada etkili bir oyun ortaya koyduklarını anlatarak, şöyle devam etti: ''İlk 20-25 dakikalık periyotta karşınızdaki son derece özgüveni yüksek, kalitesi yüksek, organizasyonu iyi olan takıma karşı kazanma isteğini sahaya çıktıktan sonra gösterdik ve golleri de bulduk. Bulduktan sonra da topun arkasına bir bütün olarak geçtik. Bütün olarak rakip kaleye gidip, kalemizi savunmaya çalıştık. Takımın değişen yönü, sonucu aldıktan sonra topyekün hareket edebilmesi.'' -''3 PUAN YARIŞA GÜÇLÜ BİR MORALLE DEVAM EDEBİLMEK İÇİN ÖNEMLİYDİ''- Aykut Kocaman, Trabzonspor karşısında aldıkları 3 puanın, şampiyonluk yarışına güçlü bir moralle devam edebilmek açısında önemli olduğunu ifade etti. Galibiyetin bir anlamda taraftarla barışmalarını sağladığını kaydeden Kocaman şöyle konuştu: ''Doğru kelimemi bilmiyorum ama en azından aynı hedefe doğru tekrar yürümeye başlamak, benim için, takım için önemliydi. Ancak bizim için zayiatın fazla olduğu maçlardan birisi oldu. Selçuk kırmızı kart gördü, Gökhan Gönül 4. sarı kartını aldı cezalı duruma düştü. Bunlar önümüzdeki haftaya bizim açımızdan handikap olarak taşınacak şeylerden birisi.'' Bugün kendileri için güzel bir gün olduğunu belirten Fenerbahçe Teknik Direktörü, ''Para veya başka bir takım şeyler önemlidir ama bu galibiyetin getirdiği, bu yarışı sonlandırmanın getireceği hazzı hayatta hiçbir şey vermez'' ifadelerini kullandı. -TRANSFER KONUSU- Aykut Kocaman, transferde son iki güne girildiği hatırlatılıp, transfer yapıp yapmayacakları sorusuna, ''İhtimal dahilinde. Son iki gün olması önemli değil. Son gün de yapılır. Üzerinde çalıştığımız ve yüzde 99 olur dediğimiz bir oyuncuda problem oldu. Ancak çalışmayı sürdürdüğümüz oyuncular var. Orta alan için bir takviye arzusu içindeyiz. Olacağını tahmin ediyoruz'' yanıtını verdi. Kocaman, kadroya giremeyen Cristian'a kiralık teklifler olduğu yönünde bilgilerin bulunduğu ifade edilerek, bu futbolcuyla ilgili ne düşündüğü sorusu üzerine, ''Matematiksel olarak baktığımızda 10 yabancımız var. Bir tane alırsak...'' şeklinde ifadeler kullandı.