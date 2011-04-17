-KOCAMAN: TÜM GÜCÜMÜZLE YARIŞIN İÇİNDEYİZ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gaziantepspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyet ve ortaya koydukları mücadeleyle, şampiyonluk yarışında olduklarını tüm güçleriyle gösterdiklerini ifade etti. Maçtan sonra düzenlenen toplantıda karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, bir soru üzerine takımının şampiyonluk şansı için, ''Bu galibiyetin şampiyonluk şansını nereye getirdiğini, götürdüğünü kestirebilmek mümkün değil. Yarışın içinde tüm gücümüzle olduğumuzu, sadece attığımız golle değil, son ana kadarki istekli tavrımızla ortaya koyuyoruz. Rakibimizin puan kaybedeceğine yürekten inanıyorum. Bunu aynı zamanda diliyorum da. Nasıl ki onlar bizim için bu düşünceye sahipse biz de düşünüyoruz'' dedi. Aykut Kocaman ilk yarıda Niang'ın pozisyonunu, kendi bulunduğu noktadan net bir penaltı olarak gördüğünü, ayrıca hakemi aldatmaya yönelik bir hareketin de bulunmadığını savundu. Gaziantepspor'un, 2. yarıda Fenerbahçe'nin şiddetli gol arzusuna, şiddetli savunma yaparak karşılık verdiğini ifade eden Kocaman, ''Gol her şeyin bitmeye başladığı anda imdadımıza yetişti'' dedi. Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İçeride oynamanın ve şampiyonluk yolunda mutlak kazanma ihtiyacının verdiği motivasyonla daha fazla topa sahip olduk ve rakip sahada olduk. Gaziantepspor takımı da neden ikinci yarıda 25 puan topladığını gösterdi. Şiddetli gol arzumuza şiddetli bir şekilde savunma yaparak karşılık verdiler. Bu da ortaya son derece seyri yüksek bir karşılaşma çıkardı.'' ''Karşılaşmanın hakeminin hileli kararlar verdiğini söyleyebilir miyiz?'' şeklindeki soru üzerine ise Kocaman, Hüseyin Göçek'in maçın 1. dakikasından itibaren oyunun kontrolünü kaybettiğini ve formsuz olduğunu savunarak, şunları söyledi: ''Oyun çok gerilimliydi. 1. dakikadan Alex'in pozisyonuyla başlayıp Andre Santos'un golüne kadarki süreç her iki takımın da oyunu çok istemesinden dolayı son derece gerilimliydi. Maç başında da yüksek gerilim vaat ediyordu. Burada bunu kaliteye döndürecek kişi öncelikli olarak hakemdi tabi ki. Ancak maçın hakemi açıkçası bu yüksek istekli ve kaliteli oyun oynamaya çalışan takımların ayarında değildi. Maçın kontrolünü kaybetti. Bu andan itibaren de sanki farklı duygular ruh dünyasında egemen olmaya başladı. Bu da bir hakem için en sıkıntılı anlardan bir tanesidir. Kontrolünü kaçırdı, son derece formsuzdu.'' - ''MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK'' - Bu arada, Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve futbolcular maç sonu basın toplantılarına katılmadılar. Lig Tv'nin sorularını yanıtlayan Olcan ise sert bir karşılaşma olduğunu belirterek, ''Talihsiz bir gol yedik. Önümüzde bir kupa maçı var. Sonra lige konsantre olmalıyız. UEFA Kupası'na gitmek istiyoruz'' dedi. Olcan, karşılaşmanın sert geçmesini iki takımın da kazanmak istemesine bağlarken, ''Benim de pozisyonlarım vardı. Diyecek birşey bulamıyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık'' şeklinde konuştu. Karşılaşmanın ilk yarısında sağ bacak kaval kemiği bölgesinden sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Niang, hastaneye kaldırılırken, futbolcunun durumunun ciddi olmadığı açıklandı.