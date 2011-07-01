-KOCAMAN: TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekibin yarıştığı tüm kulvarlarda en yükseği hedeflediğini belirterek, ''Bu sezon da ligde, kupada tek hedefimiz şampiyonluk'' dedi. Yeni sezon öncesi mesaj yayımlayan Aykut Kocaman, yeni sezonun tüm futbol camiasına hayırlı olmasını dileyerek, ''Ligde, kupada tek hedefimiz şampiyonluk. Avrupa'da başarı da tüm camiamızın çok büyük bir heyecanla takip ettiği önemli bir hedef. Tüm bu hedefleri en üst seviyede gerçekleştirmek ve taraftarımızı mutlu etmek için gereken her şey yapılmaktadır, yapılacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın'' ifadesini kullandı. ''Erişilmesi çok güç bir başarıya ulaşarak faaliyet gösterdiği her branşta şampiyonluklara, kupalara, madalyalara ambargo koyan bir spor kulübünün bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum'' diyen Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu başarıda emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum. Başta başkanımız olmak üzere tüm Fenerbahçe yönetimine, çalışma arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza da bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum'' -''TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR''- Aykut Kocaman, transfer çalışmalarının devam ettiğini, kamp dönemi çalışmalarının transfer tercihlerine ışık tutacağını belirtti. Tüm takımların, rakiplerinin kadrolarına önemli takviyeler yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini vurgulayan Kocaman, ''Biz de uzun süredir takip ettiğimiz, genç ve yetenekli oyuncuları kadromuza kattık. Transferle ilgili taraftarımızda, camiada bir beklenti olduğunun farkındayız. Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde transfer hiç bitmez. Çalışmalarımız sürüyor. Özellikle kamp dönemi çalışmaları ve hazırlık karşılaşmaları transfer tercihlerimize biraz daha ışık tutacak. Transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarımız devam edecek'' diye konuştu. -''BU SEZON ÜZERİNE KOYARAK DEVAM EDECEĞİZ''- Kamp dönemi çalışmalarını A'dan Z'ye planlanıp, programlandığını kaydeden Aykut Kocaman, ''Şimdi çalışma zamanı. Geçtiğimiz sezon bir oyuncu grubu için belki de en zor olan şeyi, takım olmayı başardık. Bu sezon da bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bizim diğer takımlara göre en büyük avantajımız da bu olacak'' dedi. Şampiyonlukla noktaladıkların bir sezonun ardından yeniden bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını anlatan Kocaman, şöyle devam etti: ''Camiamıza çok büyük bir mutluluk yaşatan tüm futbolcularımı bir kez daha gönülden kutluyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da 'hoş geldiniz' diyorum. Bugünden itibaren yeni sezon için, yeni hedeflerimiz için çalışmaya başlayacağız. Milli takımlarına giden oyuncularımız Topuk Yaylası'nda aramıza katılacak. Hazırlık maçlarından sonra Beşiktaş ile yapacağımız Süper Kupa maçının ardından lig maratonu yeniden başlayacak.'' -''4 GENÇ OYUNCU ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR''- Aykut Kocaman, altyapıdan 4 genç oyuncunun bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başladığını kaydetti. Gençlere başarılar dileyen Kocaman, ''Çok çalışacaklarına ve kendilerine güvenenleri mahcup etmeyeceklerine inanıyorum. Fenerbahçe kendi yetiştirdiği futbolculara kadrosunda yer vermeye bu sezon da devam edecektir. Bunu yapmak ve futbol kültürümüzü günlük düşünmekten kurtarmak zorundayız'' şeklinde konuştu.