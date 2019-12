-KOCAMAN TARAFTARDAN DESTEK İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de yarınki Ankaragücü maçında bu sezon kendi sahalarında son kez taraftarların önüne çıkacaklarını belirterek, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti ve Ankaragücü maçında futbolcularına sonuna kadar güvendiğini söyledi. Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe-Ankaragücü maçı için hazırladığı maç günlüğü kitapçığına demeç veren Aykut Kocaman, Fenerbahçeli taraftarlara hitaben şu ifadeleri kullandı: ''Bu sezon son kez sahamızda sizlerle buluşuyoruz. Bu maçta da tek hedefimiz galibiyet ve 3 puan. Her zaman olduğu gibi bu akşam da sizlerin desteği, sahada kutsal Fenerbahçe formasını giyen futbolcularımız için en önemli itici güç olacaktır. Her maçta tribünleri dolduran, tüm branşlarda takımlarımızı destekleyen, Fenerbahçe markasını taşıyan ürünlere büyük ilgi gösteren, hayatının her anında Fenerbahçe'yi yaşayan siz değerli taraftarlarımızla birlikte, tüm camia tek yürek olarak, tek hedefimiz olan şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzün en önemli virajlarından biri de kuşkusuz Ankaragücü karşılaşması. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Onlar bu sezon sayısız defa zoru başardılar. Bir kez daha üstlerine düşeni yapacaklarından ve tüm camiamızı mutlu sona bir adım daha yaklaştıracaklarından eminim. Sizlerden de her zamanki gibi 90 dakika boyunca kalpten destek rica ediyorum. Bu armanın hakkını veren, takım ruhunu içlerinde yaşayan, yaşatan bir oyuncu grubumuz var. Birlikte yaratacağımız sinerji bizi bir kez daha başarıya ulaştıracak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Rakibimiz Ankaragücü'nü de tüm iyi dileklerimle selamlıyor ve herkese iyi seyirler diliyorum.''