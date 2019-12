-KOCAMAN: ŞU ANDA TURU GEÇMEK ÖNEMLİ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında yarın karşılaşacakları İsviçre'nin Young Boys takımı karşısında, ilk maçta deplasmanda aldıkları 2-2'lik skor avantajını iyi kullanarak turu geçmek istediklerini ifade etti. Kocaman Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yarınki maçla ilgili soruları yanıtladı. Performans olarak ilk maçta yeterli olduklarının söylenemeyeceğini ancak avantajlı bir sonuç aldıklarını anlatan Kocaman, ''Esas olan yarın bunun gerçekten avantaj olup olmadığını göstermek. Bizim için şu anda doğru ve iyi futbolun da ötesinde önemli olan şey turu geçmek'' diye konuştu. Transferin yanı sıra sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan oyuncuların takıma dönmesinin de kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Kocaman şunları kaydetti: ''Camiada böyle bir sıkıntı çok net görünüyor. Ancak burada bir şeyi ilave etmek lazım. Basının da beklentisi var. Bununla beraber sanki büyük sıkıntı varmış havası hissediliyor. Benim de beklentim var. Bunu söylemekte sakınca yok. Ancak söylenildiği kadar değil, özellikle ve özellikle daha çok tanıdığım performansını kafamda şekillendirebildiğim oyuncuların artık takıma dönmesi önemli. Bunlar takıma döndükten sonra...Özellikle forvet arayışı çok aleni, bu işin bence kaymağı olacak gibi görünüyor. Özer, Mehmet Topuz, Gökhan Gönül, Lugano, Uğur takım adına önemli oyuncular. En az yabancı forvet arayışı kadar önemli.'' Güiza'nın durumuyla ilgili soruya verdiği yanıtta Kocaman, her hangi bir gelişme yaşanmadığı sürece bu futbolcudan faydalanmak zorunda kalacağını kaydetti. Kocaman, ''Güiza artık düzeldi. Genel olarak tasarruf bilinen tasarruf. Eğer gerçekten ayrılma yada kalma anlamında sorun çıkmadığı sürece faydalanmak zorunda kalacağım'' şeklinde ifadeler kullandı. Transferde adı geçen Gyan, Niang, Gomis gibi isimler ve forvet transferinden sonra başka transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soru üzerine de Aykut, ''Fransa'dan transfer yapmak özellikle bir tercih değildi. Bu 3 oyuncu da benim için önemli oyuncular. Biraz muğlak bir ifade biliyorum ama gelenler ve gidenler için de 1 Eylül'e kadar transfer olacaktır'' diye konuştu. Lugano'nun sakatlığının futbol hayatını etkileyecek düzeyde ciddi olup olmadığı yönündeki bir soruya Aykut, ''Bu çok iddialı bir söz olur. Beklentimiz ve yapılanlar doğrultusunda, lig maçı ya da bundan sonraki turda dönmesini bekliyoruz'' yanıtını verdi. Sakatlıklar nedeniyle savunmada yaşadıkları sıkıntıyı nasıl çözeceği sorusuna ise Kocaman şöyle yanıt verdi: ''Lugano'nun sakatlığının ötesinde esas problem, biraz geç gelmesiydi. Sağlam da olsa şu an için randımanlı oynayabilme durumu yüksek görünmüyordu. Sakatlığının olması işin tuzu biberi oldu. Oyuncu bazından ziyade özellikle ilk maçta görünen en büyük eksiklik takım savunması adınaydı. Bunu tamir etmemiz, ilerleyen maçlarda biraz daha, biraz daha tamir etmemiz daha doğru olacak. Kapasitesi yüksek, tecrübesi yüksek oyuncuların katılmasıyla biraz daha sorun azalacak.'' Aykut Kocaman, yeni transfer Issiar Dia'nın yarın Young Boys'a karşı ilk 11 kişilik kadroyla sahada yer alacağını açıkladı. Gökhan Gönül'ün bir haftadır takımla çalışmalara katıldığını, uzun bir dönemden sonra ürkekliğin doğal olduğunu kaydeden Kocaman, ''Karar, Gökhan Gönül'ün kendisini ne kadar hazır hissettiğiyle ilgili. Bu takımın önemli oyuncularından birisi. Eksikliği her zaman hissediliyor. Dia aksilik olmazsa yarın sahada olacak'' diye konuştu. Fenerbahçe ile Young Boys arasında yapılacak Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi için iki takımın muhtemel 11'leri şöyle: Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bilica, Bekir, Andre Santos, Dia, Emre, Cristian, Stoch, Alex, Gökhan Ünal Young Boys: Wölfi, Sutter, Dudar, Affolter, Jemal, Spycher, Degen, Doubai, Costanzo, Lulic, Bienvenu Bu arada Fenerbahçe'de ilk maçta kırmızı kart gören Kazım, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.