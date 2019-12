-Kocaman: Sonuca gitmekte sıkıntı yaşadık İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Samsunspor'a karşı 0-0 berabere kaldıkları maçla ilgili olarak, ''Genel olarak son haftalardaki dağınık görüntümüzü biraz daha derleyip toparladığımız, ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadığımız maç oldu'' dedi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Kocaman, rakiplerin kaybettiği haftada puan farkını açmayı değil psikolojik olarak liderliği ele geçirmeyi hedeflediklerini kaydederek özetle maçı şöyle değerlendirdi: ''Şahsım adına söylüyorum. Puan farkını açma değildi ana hedef, bizim için daha önemli olan şey psikolojik olarak liderliği de ele geçirecektik, en önemli tarafı buydu. Bundan yoksun kalmak maç sonunda puan kaybından daha fazla üzdü beni. Takımı itici güce ihtiyacımız vardı. Maçın ilk yarısına benim açımdan damga vuran şey sabırsızlıktı. Zorlama paslar ve şutlar sonuç almaktan uzak tuttu bizi. İkinci yarı bunu dindirdik ancak çerçeveyi bulmak konusunda etkisiz vuruşlar yarattık. Belki birkaç tane daha pozisyon ekleyebilirdik. Golü bulamadığımız zaman hepsi bir tarafta kalıyor. Genel olarak son haftalardaki dağınık görüntümüzü biraz daha derleyip toparladığımız, ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadığımız maç oldu.'' Beşiktaş maçıyla ilgili soru üzerine yaptığı değerlendirmede Kocaman, ''Bu maçlar tarihe not düşme maçlarıdır. Her iki kulüp de yüz yıllık kulüp. Bu farkındalıkla gücünü rakibine kabul ettirenin sonuç alacağı bir maç olacak'' dedi. Hafta içinde ülkede yaşananların takım üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmadığı sorusu üzerine Kocaman, sadece kendileri için değil bu durumun bütün takımları ilgilendiren bir konu olarak göründüğünü anlatarak, ''Bu hafta biraz oyuncuların da seyredenlerin de futbol ailesinin her bireyinin daha düşük olduğu bir haftaydı. Bütün yaşananların yanında futbol bir oyun. Acılara ortak olmak zorundayız. Konsantrasyonların düşmesi son derece normal'' ifadelerini kullandı. Yeni transferlerinin performansını 7 haftalık süreçte nasıl bulduğu sorusu üzerine Kocaman, ''Var olan futbolcularımın tamamından memnunum. Takıma katkı için çaba gösteriyorlar. Sezon sonuna kadar devam ettirecekler. Performanslarının tabi ki biraz daha artmasını istemek, beklemek, bu konuda çalışmak bizim görevimiz'' diye konuştu. Semih'in performansının sorulması üzerine de Kocaman, ''Bugün bütün oyuncular, çaba gösterdiler ancak topu kaleye sokamadık. Kaleye sokması gerekenlerin başındaydı Semih. Bu anlamda başarılı olamadı ancak 7 maçlık periyot hem yeni transferler için hem diğer oyuncular için kesin yargı için yeterli değil bence. Bunu en kısa zamanda aşacaktır'' şeklinde konuştu. Kocaman, futbola şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili yakın zamanda iddianamenin mahkemeye sunulacağı hatırlatılarak bu durumun kendilerini etkileyip etkilemediği sorusuna verdiği yanıtta da şunları kaydetti: ''Aklımızda dahi yok. Eğer yine gerçekten büyük çalkantılar yaratacaksa yine işin içinden çıkmanın yolunun tamamen oyuna dönmek olduğunu bilerek bu şekilde yapmaya çalışacağız. Bu oyunun içerisindeki oynatan, oynayan ana unsurlar olarak yapmamız gereken tek şey bu. Oyunun dışındaki diğer oyunda neler olduğunu da seyredeceğiz.'' Kocaman, maçın ikinci yarısında oyuna girdikten sonra sol omzundan sakatlanan Dia'nın hastaneye götürüldüğünü, ilk tanısının sıkıntı verici olduğunu, hastanedeki kontrollerin ardından tam olarak bilgi sahibi olabileceklerini bildirdi.