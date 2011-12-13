-Kocaman: Sezonun en iyi futbolunu oynadık BURSA (A.A) - 12.12.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 kazandıkları Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Çok zor bir dönemde zirve yarışına güçlü bir şekilde tutunmamız adına güzel bir galibiyet oldu'' dedi. Kocaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Bursapor maçının 3-4 gün önce oynadıkları Fenerbahçe maçının izlerini silme adına çok önemli olduğunu söyledi. Son yıllara damgasını vurmuş, bu süreçte şampiyonluk yaşamış ve lig üçüncülüğü sığdırmış güçlü bir takıma karşı mücadele verdiklerini anlatan Kocaman, şöyle konuştu: ''Son 9 haftada sadece 1 galibiyet yaşamış Bursaspor da bu maçı çok önemsiyordu. Maçın ilk 15 dakikasında iki takım da istekli oynadı. Ancak bu bölümden sonra belki de sezonun en iyi futbolunu oynadık. Arka arkaya pozisyonlar ürettik ve ilk yarıda Semih ile çok güzel bir gol bulduk. İkinci yarıda Bursaspor farkı kapatmak biz ise farkı açmak için çabaladık. 75. dakikadan itibaren bizim takımda skoru koruma gayreti ön plana çıktı. Çok zor bir dönemde zirve yarışına güçlü bir şekilde tutunmamız adına güzel bir galibiyet oldu. Maçın sonlarında gelen Stoch'un golü açıkçası güzel oyunun kreması gibi oldu.'' Bir gazetecinin, ''Galatasaray yenilgisinin ardından öz eleştiri yaptınız mı?'' sorusunu Kocaman, şöyle yanıtladı: ''Biz sadece kaybettiğimiz maçlardan sonra değil, kazandığımız maçların ardından doğruyu ve yanlışı bulma adına gerekli öz eleştiriyi yapıyoruz. Her maçın kendi hikayesi vardır. Bugün Bursaspor maçına bu hikayeye uygun kadro çıkardık. Galatasaray maçı için uygun olduğunu düşündüğümüz kadroyu çıkarmıştık ama olmadı.'' Kocaman, bir gazetecinin, ''Futbolda şike soruşturması kapsamında bazı isimler tahliye olmaya başladı. Ayrıca Fenerbahçe ile ilgili kararın sezon sonunda verileceği söyleniyor. Takımdaki rahatlamayı bu duruma bağlıyor musunuz?'' sorusunu ise ''Suçları olanlar cezalarını çekecekler. Suçu olmayanların mesleklerini yapabilmeleri adına serbest bırakılmaları çok önemli. Serbest bırakılanlara geçmiş olsun diliyorum'' diye cevapladı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenerken, sarı-lacivertli ekibin ilk golüne imzasını atan Semih Şentürk suskunluğunu bozdu. Daha önceki yıllarda sonradan oyuna girip attığı goller nedeniyle ''Nöbetçi golcü'' diye anılan Semih, Bursaspor karşısında 39. dakikada attığı golle haftalar sonra golle buluştu.