-KOCAMAN ŞANSSIZLIKTAN MUZDARİP İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''Kontrol edebileceğimiz ne kadar faktör varsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan arkaya kalan şeyler de şans veya tesadüf dediğimiz şeyler oluyor. Şans pek bizimle beraber değil gibi görünüyor'' dedi. Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan ''Teknik Analiz'' programında soruları yanıtlayan Kocaman, sarı-lacivertli ekibin ligin ilk 5 haftasında aldığı sonuçların rakamlarla ifade edilmesi üzerine, ''5 maç, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet 1 beraberlik 7 puan, Fenerbahçe için tabi ki kabul edilebilir bir durum değil'' dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, ''Şanssız olduğunuzu ve şanssız bir süreç yaşadığınızı düşünüyor musunuz?'' sorusuna, özetle şu yanıtı verdi: ''Kontrol edebileceğimiz ne kadar faktör varsa bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan arkaya kalan şeyler de şans veya tesadüf dediğimiz şeyler oluyor. Şans pek bizimle beraber değil gibi görünüyor.'' -KASIMPAŞA MAÇI YORUMU- Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları maça kırılma maçı olarak bakıp bakmadığı sorulan Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçının, Beşiktaş maçı gibi bıçak sırtı gibi göründüğünü belirterek, şunları söyledi: ''Kasımpaşa şu anda geçen seneden kalan gücünde görünmüyor. Problemli başladılar gibi görünüyor. Onlar Fenerbahçe maçını bir fırsat olarak görecekler. Ama biz Kasımpaşa maçını en az onlar kadar, daha fazla, doğru sonuçlara doğru bir fırsat olarak göreceğiz, görmek zorundayız. Şahsım değil, bütün Fenerbahçeli futbolcular bu şekilde yaklaşacaklar, yaklaşmak zorundalar.''