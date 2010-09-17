-KOCAMAN: RAKİBE ÜSTÜNLÜK SAĞLAMAK İSTİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile yapacakları derbi maçta rakiplerine üstünlük kurmak istediklerini söyledi. Lig TV'de yayınlanan ''Santraya Doğru'' adlı programda açıklama yapan Kocaman, bu sezon kendi sahalarında oynadıkları PAOK ve iki lig maçında futbollarını yukarıya çektiklerini belirterek, ''Beşiktaş maçında da öncelikle topun hakimiyetini elimize alarak, rakibimize üstünlük sağlamak en büyük amacımız'' dedi. Aykut, oyuncuyken de iddiasını dışarı vuran biri olmadığını vurgulayarak, ''Oyuncuyken de iddiamı içimde taşıyan bir insandım. Aynı şey antrenörlükte de geçerli. Saha dışındaki sakin duruşum pek sakin değildir, içimde fırtınalar kopuyor, ama bunu sahaya yansıtmamak gerektiğini düşünüyorum'' diye konuştu. Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel de lige iyi başlayamadıklarını belirterek, ''Beşiktaş maçını kazanırsak, takıma tekrardan bir güven gelir. Derbi maçtan alacağımız 3 puanla çıkış yaşamak istiyoruz. Derbi maçın telafisi olmaz. Bunu takım arkadaşlarımla beraber konuşuyoruz'' şeklinde konuştu. -SCHUSTER: ''BU MAÇI ALMAK İSTİYORUZ''- Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, aynı programda yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinin ne kadar büyük olduğunu kendilerinin de öğrendiğini söyledi. Maçta iki önemli faktör olduğunu vurgulayan Schuster, ''Fenerbahçe ilk defa kendi evinde seyircisiyle oynayacak. İkincisi Kayserispor maçını kaybetmiş olmaları. Fenerbahçe'nin bir galibiyete çok ihtiyacı var. Çok güzel ve büyük bir maç olacak'' dedi. ''Fenerbahçe'nin durumunu çok iyi anlayabiliyorum'' diyen Bernd Schuster, şöyle konuştu: ''Lige iyi başlayamadılar ve UEFA Kupası'ndan da elendiler. Hem Beşiktaş ile oynamaları, hem de geçirdikleri kötü günlere belki de bir nebze olsun kendilerine özgüven kazanmaları açısından önemli bir maç olacak. Bizim için çok zor bir maç. Biz ise lige iyi başladık. Pazar günü maçı kazandığımız zaman ligdeki rakiplerimizden birini bir süreliğine uzak tutacağız. Bu maçı almak istiyoruz.'' Beşiktaşlı Filip Holosko ise henüz 5. haftada olduğu için ligin kaderini belirleyecek bir maça çıkmayacaklarını ifade ederek, ''Fenerbahçe kapasitesi yüksek bir takım. Çok güzel ve modern bir stadı var. Her maçta ateşli. Büyük maçlarda deyim yerindeyse çimenleri çıra gibi oluyor. Sahada oynanan futbol, seyircileri daha da ateşlendiriyor'' dedi.