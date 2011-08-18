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Spor

Kocaman: Parolamız yine takım ruhu BAD GÖGGİNG (A.A)

18 Ağustos 2011 01:14

-Kocaman: Parolamız yine takım ruhu BAD GÖGGİNG (A.A) - 17.08.2011 - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nın Ingolstadt kenti yakınlarındaki Bad Gögging kasabasında sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı yapan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, oyuncularına ''Parolamız yine takım ruhu olacak'' dediği ifade edildi. Sarı lacivertli teknik adamın toplantında ayrıca, ''Bu dönemde birbirimize daha da sıkı kenetleneceğiz. Saha içinde dışında birbirimizin gözünün içine bakacağız. Siz bunu yapabileceğinizi geçen sezon en iyi şekilde gösterdiniz. Parolamız yine takım ruhu olacak. Ligde üzerine koyarak gideceğiz. Avrupa'da da ne kadar kaliteli bir futbol takımı olduğumuzu göstereceğiz'' dediği ve bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiği kaydedildi. Kocaman'ın ayrıca dün oynanan FC Nürnberg maçının kısa bir analizini yaparak, yapılan hataları oyuncularına aktardığı öğrenildi. Sarı lacivertli teknik adam, Mehmet Topuz ve Selçuk ile de baş başa görüştü. Öte yandan, bugünkü antrenmanda futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonu çalıştı. Dar alanda çift kale taktik maçı da yapan sarı lacivertli oyuncuları teknik direktör Aykut Kocaman sık sık uyardı. Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Lugano'nun takımdan ayrı özel program yaptığı belirtildi. Lugano, antrenman sonunda takım arkadaşlarına katıldı. FC Nürnberg karşılaşmasında kalçasına darbe alan Bekir'e otelde tedavi uygulandığı açıklandı. Antrenman sahasında sineklerin çok olması nedeniyle oyuncular kol ve ayaklarına özel bir sıvı sıktırdı. Fenerbahçe, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın izin verdiği Emre'nin de yarın kampa katılması bekleniyor.

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