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Spor

KOCAMAN: ''ÖZÜR BORCUMUZ VAR'' ANTALYA (A.A)

14 Ocak 2011 19:00

-KOCAMAN: ''ÖZÜR BORCUMUZ VAR'' ANTALYA (A.A) - 14.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampının ilk gününde düzenlediği basın toplantısında, ''Lig kupasını 9 puanlık farka rağmen kazanmak için olağanüstü bir efor sarf etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Tüm camiadan bir özür borcumuz var'' dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yenildikleri Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili olarak da görüşlerini açıklayan Kocaman, ''Dünkü maçın bizim açımızdan tarif edilir ve affedilir bir tarafı yok. Tüm camiadan bir özür borcumuz var. Ne kadar iddiası az olsa da Fenerbahçe, çıktığı her maçı kazanmak için oynayan bir takımdır. İki kategori altımızda olan bir takıma kaybetmek her ne kadar gerekçeleri olsa da affedilir gibi değil'' diye konuştu.

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