-KOCAMAN OYUNCULARINI MOTİVE ETMEYE ÇALIŞIYOR DÜZCE (A.A) - 09.07.2011 - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kaynaşlı İlçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanında futbolcular, koşu, ısınma ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından iki gruba ayrıldı. Bir grup, dar alanda 4 minyatür kaleli maç yaparken, diğer grup geniş alanda pas çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Son günlerde yaşanan olayların takıma çok fazla yansımasını istemeyen Aykut Kocaman'ın, çalışmalarda oyuncularını motive etmeye çalıştığı görüldü. Geniş alanda pas çalışması sırasında Kocaman, oyuncularını sık sık ''Bravo, aferin'' diyerek, motive etmeye çalıştı. -KAPTAN ALEX DE ARKADAŞLARINA MORAL VERMEYE ÇALIŞIYOR- Kaptan Alex ile Daniel Güiza, Issiar Dia, Cristian Baroni, Bilica, Recep Niyaz ve Mehmet Topçu'nun yer aldığı grup, 5'e 2 pas çalışmasında birbirleriyle şakalaştı. İdmanlarda neşeli tavırlarıyla dikkati çeken Alex'in şakalaşmalarla arkadaşlarının moralini yükseltmeye çalıştığı görüldü. Gündüz antrenmanında laktat testinden geçen Emmanuel Emenike, Sezer Öztürk, Selçuk Şahin, Issiar Dia, Daniel Güiza, Gökhan Gönül ve Semih Şentürk akşam antrenmanında takımla birlikte çalıştı. -EMRE ÇALIŞMAYI YARIDA BIRAKTI- Antrenmanda 5'e 2 pas çalışmasının ardından Mehmet Topuz, takımdan ayrı koşu yaparken, Emre Belözoğlu tesislere gitti. Emre'nin ayağında ağrılar olduğu için tesislere gittiği ve tedavi olduğu öğrenildi. Gündüz antrenmanında sol ayak bileği burkulan Uğur Boral, akşam antrenmanına katılmadı. Uğur'un tesislerde tedavi olup dinlendiği bildirildi. Antrenmana gündüz çalışmasında ayak bileği burkulan Berk, tedavileri süren Serdar Kesimal ve Mamadou Niang katılmazken, Gökay Iravul yan sahada koşu yaptı. Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. -TARAFTARLAR AKŞAM ANTRENMANINA ALINDI- Gündüz yapılan antrenmanda tesislere alınmayan taraftarlar, akşam yapılan çalışmada tesislere alındı. Antrenman başında tesislerin yanındaki yolda bekleyen taraftarlar, ''Fenerbahçe buraya, Aykut hoca takımı buraya getir'' diye tezahürat yapınca, oyuncular koşu sırasında yan sahaya giderek, taraftarların önünden geçti. Bu sırada taraftarlar ''Bizler inandık, siz de inanın'', ''Şampiyon Fenerbahçe'', ''Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin'' diye tezahürat yaparken, futbolcular taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. Daha sonra tesislere alınan taraftarlar, daha önceki idmanlarda olduğu gibi sahada kale arkasından antrenmanı izleyip, tesislerdeki Fenerium Mağazası'ndan alış veriş yaptı. Bu arada, İstanbul'dan ve yakın yerlerden çok sayıda taraftarın, yarın Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek, takıma destek vereceği bildirildi.