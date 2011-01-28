-KOCAMAN: MORAL MAÇI OLDU İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği karşısında aldıkları galibiyetin, takımına Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor ile yapacakları zorlu maç öncesi moral olduğunu söyledi. Kocaman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''Sezonun belki de en önemli maçı öncesinde son derece güzel bir maç oldu takımımız adına. Daha fazla ligde şans bulamayan arkadaşlarımızı son bir kere görmek adına önemli oldu. Kazanarak çıkmak, her zaman oynayan takımdan ziyade bütün takıma moral verir. İlk yarı oyun organizasyonu ve isteği iyi göründü, bunu skora da yansıttık. İkinci yarı Caner'in atıldığı ana kadar maç dengeli geçiyordu. Gençlerbirliği amacına ulaştı. Sonra skoru onlar da yeterli gördü. Maçın tadı tuzu 2-1'den sonra kaçtı. Zorlu bir maç öncesinde güzel bir moral maçı oldu.'' Trabzonspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Kocaman, takımının isteğini sahaya yansıtacağından şüphe duymadığını kaydederek şöyle devam etti: ''Kazanmayı çok istiyoruz. Bu isteğimizi sahaya yansıtacağımız konusunda kuşkum yok. Ancak sahadan öncelikli olarak kazanmaya yakın bir şekilde, kazanma arzusu kadar kaybetmeden ayrılmak da çok önemli. Bu ligde çok puan kayıpları olacak. Ekstra durumlar yaşanmadığı sürece buna inanıyorum.'' -''TRANSFER YAPACAĞIZ''- Teknik direktör Kocaman, transfer çalışmasının önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını bildirdi. Transferde bir gelişme olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtta Kocaman, ''Çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir kaç gün içinde sonuçlanacağını tahmin ediyorum'' dedi. Trabzonspor maçının sonucunun transfer çalışmasını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Kocaman, ''Etkilemez, etkilememeli. Karar sonuçlara göre olacaksa doğru olma ihtimali de çok fazla olmaz. İhtiyaca uygun davranmaya çalıştık'' şeklinde yanıt verdi. -''17'DE 17 YAPMAK KOLAY DEĞİL''- İkinci yarıdaki 17 maçın hepsini kazanmanın hayal olup olmadığı sorusunu Kocaman şöyle yanıtladı: ''Kimsenin hedefiyle ilgili hayal saptaması yapmak doğru değil. Hayatta her şeyin olabileceğini düşünen insanlardan bir tanesiyim. Geleceğe yönelik tahmin yapma olanağımız varsa, şunu gösteriyor ki ligimizde 17'de 17 yapmak özellikle bu dönemlerde kolay bir şey değil. Ekstra bir durum olmadığı müddetçe ne bizim için ne başka bir takım için kolay görmüyorum. Tam tersi lig, takımların birbirine yakın maç oynayacağı lig olmayı vaat ediyor. Burada en önemli şey minimum puan kaybını hedeflemek daha doğru. Maksimum puan almaktan ziyade.'' Aykut, görülen kartlarla ilgili olarak Caner'in pozisyonu dışında bir şikayetinin olmadığını ifade ederek ''Bugün Caner takım görüntüsünün tersine bir davranış sergiledi'' dedi. -''İNSAN SEVDİĞİNE KIRILIRMIŞ...''- Şenol Güneş'e karşı bir kırgınlığı olup olmadığı sorulan Kocaman, ''İnsan sevdiğine kırılırmış. Artık o şey kalmadı. Herhangi bir kırgınlığım yok. Herkes kendi işini yapıyor. Yapmaya da devam etsin'' ifadelerini kullandı.