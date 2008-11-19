Kocaman maçı sattı mı?

Hıncal Uluç, Ankaraspor teknik direktörü Aykut Kocaman'ın, F.Bahçe'yi yenmemek için elinden geleni yaptığını savundu.







Sivri dilli spor yorumcusu Hıncal Uluç hafta sonu oynanan Fenerbahçe - Ankaraspor karşılaşmasında Fotomaç'taki köşesinde değerlendirdi...



Uluç, Başkent ekibinin teknik patronu ve Fener'in eski gol kralı Aykut Kocaman için nerdeyse 'maçı F.Bahçe'ye verdi' demeye getirdi...



İşte Uluç'tan Aykut Kocaman ve Ankaraspor'u şoke edecek çarpıcı yorumlar...



Yenmeme taktiği...



İki gün evveline kadar Aragones'i eleştirenler şimdi Aragones'e pay çıkarıyorlar. Ne Aragones'i!.. Fenerbahçe, Galatasaray maçı ve Ankara maçını top oynamadan kazandı, hiçbir şey yapmadan kazandı.



İkisinde de Fenerbahçe kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Birinde Galatasaray, birinde Ankaraspor ikram etti. Maçın sonunda Fener seyircisi, "Fener" diye mi bağırdı? Aykut Kocaman'a tezahürat yaptı. Fenerbahçe medyası bunun bile farkında değil.



Aykut Kocaman, 'Fenerbahçe maçı kazansın' diye elinden geleni yaptı. Şimdi diyecek ki 'Hıncal ağabey ne alakası var.' Niyeti kötü olmayabilir ama 'bilinç altında neler var' kendi de bilmiyor, ben de bilmiyorum. Pozisyonu yok maç boyu Ankaraspor'un...



Son 10 dakikada De Nigris oyuna girdi, 3 gol pozisyonu buldu. O De Nigris nasıl 80 dakika kenarda tutulur? De Nigris, Türkiye'nin en iyi santrforlarından bir tanesi. Sen De Nigris'i kenarda tutarsan Ankarasporlu oyuncu, hocasının niyetinin ne olduğunu anlamaz mı?



Gözlerime inanamadım. Sakat zannettim. 80'de bir baktım ki oyuna giriyor. Vay anasını Aykut hoca ya!.. Sahada hiçbir şey yapmıyor Ankaraspor, Aykut hoca müdahale etmiyor.



Yaptığı müdahale 45. dakikada takımın o ana kadar en iyi futbolcusu Özer'i oyundan almak. Fenerbahçe'yi tehdit eden tek adam! 'Oğlum sen benim Fener'i yenmeme taktiğime ihanet ediyorsun. Gel kenara' demek gibi bir şey!..



Dostluk maçı gibiydi...

Aldığı her topu Fenerlilere veren Mehmet Çakır'ı 90 dakika oyunda tuttu. Buna karşılık Fener'i en çok tehdit eden Özer'i oyundan alıyor.



Gol atacak tek adam De Nigris'i de 80'de oyuna sokuyor. 6 asisti olan Özer, Türkiye'nin asist kralı. Golcü De Nigris'i oyuna sokarken asist yapacak futbolcu oyunda yok.



Yani Ankaraspor'u, Aragones planlasa bu kadar başarılı olur. Aykut Kocaman'a hakkını veren de Fenerbahçe seyircisi!..



Maçın sonunda Aykut'a tezahürat yaptılar. Maç sonundaki görüntüleri konuşmak istemiyorum. Onlar fair-play miydi yoksa fair- play'in ötesinde 'Oh maç istediğimiz gibi bitti' sevinci miydi; anlayamadım!



Ben böyle bir şey görmedim. Maçın sonunda rakip oyuncuya gider formanı verirsin, o da formayı verir; el sıkışır, öpüşürsün, tamam. Ama sarmaş dolaş soyunma odasına kadar gidiyorsa iki takımın bütün oyuncuları bu bir 'özel dostluk maçı' demektir. Ama bir lig maçında ligin ikincisi, liderlikte iddialı olan Ankaraspor, Fener'e böyle düğün bayram yenilmiş. Vay anasını!..



Türkiye'deki sportmenliğin geldiği noktaya bakar mısınız? Şimdi kıyamet kopacak!.. 'Hıncal Uluç ne demek istedi' diye. 'Bir şey' demek istemiyorum. Ben sadece bir durumu sergiliyorum. Onlar desinler bakalım!..