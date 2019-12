-KOCAMAN: MAÇ SON DERECE ZORLU GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa karşısında zor bir mücadelenin ardından sonuca gittiklerini ifade etti. Kocaman maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ligin son sırasındaki Kasımpaşa karşısında kağıt üstünde kolay gibi görünen bir maçın son derece zorlu geçtiğini anlatarak, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''Üç haftadır özellikle ligin üst sıralarını ilgilendiren maçlar oynadık. Arkasından bugünkü maçla beraber ligin alt sıralarında yer bulmaya ve oradan kurtulmaya çalışan takımlarla oynayacağız. Trabzonspor'un da özellikle iki haftasının çok zorlu geçmeye aday olduğu bir haftada temel amaç, her maçta olduğu gibi ama bugün biraz daha fazla, tamamen kazanmaya yönelikti. Saldırgan başladık ama skor elde edemedik. Ta ki Alex'in frikik golüne kadar. O andan sonra da çok fazla etkimizi sürdüremedik. Özellikle Volkan'ın kurtardığı penaltı bizim için futbol adına büyük bir şans oldu. Burası da bir gerçek. İkinci yarı nasıl geçerdi bilinmez. Aleyhimize dönecek bir süreç de olabilirdi. İkinci yarı golü bulmak zorundaydık, erken geldi. Nispeten kontrolü elimizde tutarak oynamaya gayret ettik. Temel amaç kazanmayı başarabilmekti. Başardık, oyuncularımı tebrik ediyorum.'' Ligin ikinci yarısı başlarken Beşiktaş için kullanılan ''17'de 17'' ifadeleriyle ilgili yaptığı yorum hatırlatılan Aykut Kocaman, Fenerbahçe için bu durumun söz konusu olup olmayacağı sorusuna verdiği yanıtta, ''Çok zor. Çok güçlü takımlar var. Her maç birbirinden zor oluyor. Bizim için çok kolay bir şey değil. Nasıl Beşiktaş için aynı şeyi söylediysem kendi açımızdan da söylüyorum. Temel beklentimiz mümkün olduğu kadar puan hanemizi doldurmak. Kayıplar mutlaka olacaktır. Kayıp olduğunda amaç krediyi sağlamaktır'' şeklinde konuştu. Kocaman, genç futbolcu Okan'ın 18 kişilik kadroda olmamasının nedeni sorulduğunda da ''Gökhan'ın sakatlığı devam etseydi farklı uygulama olabilirdi. Bugün de ihtiyaç olduğunda kullanırdım. İkinci yarıdaki maçlar artık telafi sınırının kalmadığı maçlar. Yüksek tecrübeli oyunculara ihtiyaç duyuluyor'' şeklinde konuştu. -SELÇUK'UN MR'I ÇEKİLECEK- Karşılaşmanın son dakikalarında sol arka üst adalesinden sakatlanan Selçuk'un MR'ı çekilecek. Karşılaşmanın ardından hastaneye götürülen, sakatlığının ciddi olmasından endişelenilen sarı-lacivertli futbolcunun durumu MR'ının neticesine göre belli olacak. Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın sabah basına kapalı antrenmanla başlayacak. -ÇAPA: PENALTIYI GOL OLSAYDI- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 2011 yılında ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğunu ifade ederek, ''Buraya bazı önlemler alarak gelmiştik. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu, ancak Alex'in ustalıkla attığı iyi bir frikik golüyle rakibimiz 1-0 öne geçti'' dedi. Maçta 1-0 geriye düştükten sonra yakaladıkları penaltıyı gole çeviremediklerini hatırlatan Fuat Çapa, şöyle konuştu: ''Penaltı gol olsaydı, maç bizim istediğimiz gibi gidecekti. Devre arasında oyuncularıma biraz daha ilerde baskı yapmalarını söyledim. İkinci yarıya iyi başladık, ancak Keller'e yapılan faul sonrası top kaybı oldu ve 2. golü yedik. Bugün maçı kaybettik ama oynadığımız oyun yaptığımız mücadele bizi ileriki maçlar için umutlandırdı.'' Kasımpaşalı futbolcu Juan Robledo ise Fenerbahçe gibi büyük bir takım karşısında iyi mücadele ettiklerini kaydederek, ''Elimize geçirdiğimiz şansları değerlendirebilsek, sonuç daha farklı olurdu'' dedi. Ergün Teber ise Alex'in muhteşem frikik golüyle yenik durama düştüklerini ifade ederek, ''Alex'in golünden sonra da iyi mücadele ettik. Bugün Volkan ağabeyin müthiş oynaması 1 puanımızı engelledi'' şeklinde konuştu. -DİA: GENEL ANLAMDA MUTLUYUZ- Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçeli futbolcu Issiar Dia , ''Kısacası güzel bir galibiyet oldu. Defansif anlamda gol yemedik bu da güzel bir görüntü oldu bizim açımızdan. 3 puanla mutlu sona ulaştık. Genel anlamda mutluyuz'' ifadelerini kullandı. Şu anda fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini kaydeden Dia, bunun da performansına yansıdığını, ligin ikinci yarısında rakip kale önündeki etkinliğinin arttığını kaydetti. Bir soru üzerine, özellikle son haftalarda kendi üzerinde rakip oyuncuların agresifliğinin arttığını gözlemlediğini kaydederek, hakemlerin yüksek şiddette faul yapan futbolcuları belirlemek konusunda daha dikkatli olması gerektiğini kaydederek, ''Korunmamız gerekiyor'' dedi. Alex ile ilgili bir soru üzerine de takım kaptanını öven Dia, şöyle konuştu: ''Alex tek kelimeyle mükemmel bir futbolcu. Onunla oynamaktan kendi adıma gurur duyuyorum. Çok iyi anlaştığım bir futbolcu. Nerelere koşacağımı, hangi anlarda pas isteyeceğimi tespit eden zamanlaması iyi olan bir futbolcu. Bana telkinlerde bulunduğu, rakip takımların dengesini bozmak adına taktiksel anlamda konuşmalarımız oluyor. Ancak takımımızda sadece Alex değil kaliteli başka futbolcularımız da var. Mehmet Topuz, Niang ve benzeri. Bu takımda her futbolcu çok iyi ve çok büyük.'' Fransa'da forma giydiği Nancy'deki dönemini kıyaslaması istenen Dia, ''Tamamen iki farklı dünya. Fransa'da oynadığım kulüp orta sıralarda oynayan bir kulüptü, fakat büyük bir kulüp değildi. Fenerbahçe ise çok büyük bir kulüp. Burada baskı unsuru çok yüksek. Herkes Fenerbahçe'nin etrafında ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Burada hemen herkes sizi yenmek için uğraşıyor'' ifadelerini kullandı. -LUGANO: KAZANMASINI BİLDİK- Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano, Kasımpaşa'yı 2-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''Geçen haftalarda iyi skorlar alıyorduk, iyi futbol oynuyorduk, güzel futbolu 90 dakikaya yayarak alıyorduk. Maalesef bugün bunun örneklerinden birini vermeden galibiyetle ayrıldık. İlk 35 dakikaya kadar iyiydik, sonra hatlar arasında kırıklık başladı, birbirimizden uzaklaştık. Kasımpaşa'nın da pozisyonları oldu. Geçen haftalarda oynadığımız iyi futbolun aksine iyi futbol oynamadık ama kazanmasını bildik.'' Bir soru üzerine rakibin kendisine yönelik yoğun bir markaj uyguladığını belirten Lugano, ''Bana daha iyi bir markaj vardı duran toplarda. Bunun bir çoğu fauldü bir çoğu değildi. Yaşananlar sahada kalıyor. Diğer maçlara oranla daha sıkı markaj altındaydım'' dedi. Lugano, ''Schuster'in, (Lugano varsa provokasyon olabilir) sözlerine ne diyecek'' sorusuna yanıt vermedi.