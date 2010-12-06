-KOCAMAN: LİDERLE PUAN FARKINI KORUDUK İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor'u 2-1 yenerek, lider Trabzonspor ile aralarındaki puan farkını koruduklarını söyledi. Kocaman, maçtan sonra yapılan basın toplantısında, son haftalarda sürekli kazanarak, üzerlerindeki takımlarla puan farkını azalttıklarını belirterek, ''Kardemir Karabükspor maçından da 3 puanla ayrılarak, Trabzonspor ile aramızdaki puan farkını koruduk'' dedi. Trabzonspor'un Bucaspor'u yenip, haftaya 3 puanla başlamasının üzerlerindeki baskıyı arttırdığını anlatan Kocaman, şöyle devam etti: ''Oyun başlarken daha 5-6. dakikalarda maçın zorlu geçeceğini düşündüm. Arka arkaya attığımız 2 gol maçın skorunu bize getirmesi açısından büyük avantaj sağladı. İlk yarı nispeten dalgalı, ancak bizim tarafımızda geçti. Hemen ikinci yarının başında gelen golle rakibimiz maça daha fazla tutunmaya başladı. İkinci yarı daha fazla top Karabükspor'un ayağındaydı, ancak maçı 2-1 bitirmeyi başardık.'' Transferle ilgili bir soru üzerine Aykut Kocaman, ''Transfer için İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ardından yönetimle bir araya gelemediğimiz için konuşmadım. Henüz netleşmiş bir şey yok'' dedi. -''KAFAMDA DİA VARDI'' Aykut Kocaman, Dia'nın hafta içindeki sakatlığı nedeniyle maça Stoch ile başladığını açıkladı. Dia'nın hafta boyuncu ufak bir rahatsızlığı olduğunu vurgulayan Kocaman, ''Hafta başındaki kafamdaki kadroda Dia vardı. Ancak sakatlığı nedeniyle Stoch'u tercih ettim'' diye konuştu. Kocaman, bir soru üzerine de ihtiyaç duydukları dönemde Cristian'ın çıkış yapmasının sevindirici olduğunu söyledi. -FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR YARIN İZİNLİ- Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular yarın izin yapacak. Sarı-lacivertliler, ligin 16. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maça 7 Aralık Salı günü yapacakları antrenmanla başlayacak. Bu arada, Senegal Büyükelçisi Issakha Mbacke'nin maç öncesi soyunma odasında Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncuları Niang ve Dia'yı ziyaret edip, başarılar dilediği öğrenildi. -CANER: ''ÇOK ÇOK İYİ OYNAMADIK AMA KAZANDIK''- Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı kazanmasını bildiklerini belirterek, ''Çok çok iyi oynamadık, ama kazandık. Fenerbahçe olarak daha da iyi oynamalıyız'' dedi. Kardemir Karabükspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Caner, ''Kardemir Karabükspor karşısında 2-0'ı yakalamamız bizim için dezavantaj gibi oldu. Sonra 1 gol yedik. Skoru korumak istedik, çok geri çekildik. Ama yine de girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek farklı olurdu. Emenike çok kuvvetli bir futbolcu. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Onunla bu akşam çok ikili mücadeleye girdik'' diye konuştu. -LUGANO: ''LİDERİN FARKI AÇMASINA İZİN VERMEDİK''- Fenerbahçeli futbolcu Diego Lugano da maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilk yarısını daha iyi oynadıkları maçta soyunma odasına 2-0 önde girdiklerini belirterek, ''İkinci yarının hemen başında defansta dikkatli olmayınca, rakibimiz hemen gol bulup, umutlandı. Ancak iyi bir takımı yenip, Trabzonspor'un puan farkını açmasına izin vermediğimiz için memnunuz'' dedi. Cezası nedeniyle takımdan 1 aydır uzak kaldığını hatırlatan Uruguaylı futbolcu, ''Taraftarlar beni hiç yalnız bırakmadı. Kardemir Karabükspor maçında attığım golü taraftarlara armağan ediyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması adına onlara söz vermek istiyorum'' diye konuştu. Bir soru üzerine Emenike'nin etkili bir hücum oyuncusu olduğunu kaydeden Lugano, ''Yobo ile birlikte Emenike'yi tutmak için elimizden geleni yaptık. Bu tip oyuncuları yüzde yüz tutmanız mümkün olmuyor. Biz onun gücünü sıfırlamak için elimizden geleni yaptık'' dedi. -ALEX: ''ANLAMLI BİR GALİBİYET OLDU''- Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex De Souza ise Kardemir Karabükspor ile sert ve zorlu bir maç yaptıklarını, rakiplerinin kazandığı haftada 3 puanı almanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu, ligdeki tüm takımlara gol atması konusunda ise ''Attıysam birer tane daha atmaya çalışırım. Karabükspor'a karşı daha önce oynamamıştım. Rakibe karşı oynadığım ilk maçta gol atmak anlamlı oldu. Ama hedefimiz mutlu sona ulaşmak'' diye konuştu. Sarı-lacivertli oyuncu, kızının maç öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okuması konusundaki soruyu ise şu şekilde yanıtladı: ''Antonia burada doğdu. Milli marşı sürekli çalışıyordu. 'Sahada olursam söylemek isterim' demişti. Bizim için bir mutluluk. Buraya geldik ve Türk kültürü içindeyiz. Çocuklarıma aşılamak istediğim şey buranın kültürüne adapte olmaları.''