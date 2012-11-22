Kocaman: 'Lan' dedi diye oyuncu atılamaz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Marsilya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Caner'in Eskişehirspor maçında kırmızı kart görmesine değindi. Kocaman, "'Lan' sözcüğünden dolayı kimse atılamaz." dedi.

Basın toplantısının gündeminde, yarınki maçtan ziyade Caner'in Eskişehirspor maçında tartışmalı bir şekilde kırmızı kart görmesi vardı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği ifade edilerek, bununla ilgili düşünceleri sorulan Kocaman, özetle şunları kaydetti:

''Zaman zaman itirazlarımızı iletmemiz gerekiyor. Bu itirazlar eğer yönetmeliklerin dışına çıkıyorsa cezası da olacaktır. Kullanılan sözler ne kadar haklı ve doğru olsa da kuralların dışındaysa cezası olacaktır. Bu işin birinci tarafı. İkinci tarafında ise olayların neden çıktığı da bu disiplin yönetmeliğini uygulayacaklar tarafından düşünülecektir diye düşünüyorum.

Üçüncü kısmı için de bir açıklama yapmak lazım. Ben orada tepki gösterirken, futbolcumun atılma gerekçesini öğrendikten sonra esas sıkıntım başlamıştı. 'Lan' kelimesi, küfür olmayan, sadece pek hoş olmayan kaba bir kelime.

Bu sözcükten dolayı bir oyuncu atılamaz, atılmamalı. Kabul etmiyorum, doğru değil. Futbolcular kullanmasa biz kullanmasak daha iyi, ama bu sözcükten dolayı futbolcu atılamaz. Benim ilk itirazım bunaydı. Olayın ikinci bölümü var ki sonradan öğrendik. Oyuncumuz bu sözcüğü de sarf etmemiş. Onu açıklamayı yaparken bilmiyordum.

'Lan' sözcüğünden dolayı kimse atılamaz. Oyuncu bunu da söylememiş. Atlanan taraf burası gibi görünüyor. Hakemler kutsal bir meslek yapıyorlar. Futbol yaşam sınırında oynanan oyunlardan birisi. Tabii ki hata yapılacak, ama kimin söylediği belli olmayan bir yerde 'Caner söylemiştir' diye oyuncuyu atmak anlaşılır bir durum değil.''

'Linç kampanyası doğru değil'

Eskişehirspor maçının hakemi Fırat Aydınus'un, Caner Erkin'e verdiği kırmızı kartla ilgili olarak yoğun eleştiriler aldığı ve Aydınus'un hakemliği bırakması noktasında tartışıldığının ifade edilmesi üzerine de Kocaman, ''Ne benim ne de sağduyu sahibi insanların isteyebileceği bir şey değil. Orada bir yanlışlık var. Ön yargının oluşturduğu bir yanlışlık. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu yanlışlıkların da bizim takımımız üzerinde yoğunlaştığını hissediyoruz. Sanki biraz bardağı taşıran son damla gibi oldu. Bir insanın mesleğiyle ilgili bir şeyi ortaya çıkarmak, linç kampanyası haline getirmek insani olarak da doğru değil'' ifadelerini kullandı.

Hedef turu garantilemek

Yarınki maçta öncelikli hedeflerinin turu geçecek, grubu ilk sırada bitirmelerini sağlayacak skoru elde etmek olduğunu anlatan Kocaman, ''Sonra da en azından turu garantileyecek skoru elde etmeye çalışacağız. Bunu başarmak için sahada olacağız'' dedi.

İlk maça göre avantaj ve dezavantaj durumlarının değiştiğini aktaran Kocaman, ''İlk maçta bizim durumumuz biraz daha sıkıntılıydı. Özellikle ligdeki durumumuz. Olympique Marsilya form olarak yüksek seviyeyle gelmişti. Biz daha toparlanmış, biraz daha oturmuş takım olarak buradayız. Yarın bu şekilde sahaya çıkacağız, ancak diğer taraftan rakibimizin kendi saha avantajı olacak. Avantajların ve dezavantajların ilk maça göre birbirine yakın olduğu maç. Maç öncesi durum, skorun da oyunun da bize çok yakın olarak gerçekleşecek mücadele olmasını vadediyor. Her şeyden önce benim bakış açımla, kalitesi sürekli artan, Avrupa Ligi'nin kalitesine uygun bir maç diliyorum'' diye konuştu.