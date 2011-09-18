Kocaman: Kulüp olarak boynumuzda iple dolaşıyoruz

T24 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Lig başlamadan önce mutlaka bir karar verilmeliydi" diyerek, bir ara görevi bırakmayı düşündüğünü söyledi.





Spor Toto Süper Lig'e iyi başlangıç yapan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, NTV'den canlı olarak yayınlanan %100 Futbol'da Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtladı.



Kocaman, Fenerbahçe'nin yaşadığı zorlu günleri değerlendirirken, TFF aldığı kararı ve transferler hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.





%100 Futbol'a Gaziantepspor maçını analiz ederek başlayan Aykut Kocaman, "Takımlar artık bir şeyler yapmak istiyor. Zaman zaman kaliteli oluyor, zaman zaman da kalitesi düşük oluyor. Her takımın bir senaryosu var ve bunu uygulamaya çalışıyor. Futbolumuz açısından çok önemli bir aşama olarak görüyorum ben bunu. Dünkü maçta bunun örneklerini gördük. Rahat bir galibiyet olmadığını söylemek zorundayım. 2-1 pozisyonuna kadar maç birbirine çok yakın gidiyordu. İkinci yarıda özellikle 2-1'i yakaladıktan sonra ve 2-1'i yakalayana kadar biz çok fazla pozisyon vermedik. Kaçan penaltı endişelendirdi. Çünkü; rakipler artık çok güçlü. Organize ve skora heran değişiklik yapabiliyorlar. Endişelenmemek aslında yanlış olur. Ancak 2-1 öne geçtikten sonraki periyotta takım, biraz daha ileriye gitmeye başladı ve Gaziantepspor biraz daha oyundan düşmeye başladı. 3-1'den sonra da Gaziantepspor kalemize gelemedi ve oyunu bıraktılar. Çünkü; onlar da çok gergin ve istekliydiler. Çok istekli oldukları maçta hayal kırıklığı yaşayınca biraz geriye düştüler. Son 15-20 dakikayı düşündüğümüzün tam tersinde rahat bir oyun olarak gerçekleşti. Genel olarak bir şey söylemek gerekirse; maç öncesi ciddi anlamda büyük bir engel olarak gözüküyordu. Böyle bir deplasmanı, 3-1'lik skorla ve iyi bir görüntüyle bırakmak bizim için gelecek günler adına umut verici oldu." dedi.







"Gaziantepspor deplasmanının zor geçeceğini giderken biliyorduk"



Rıdvan Dilmen'in Pazartesi ile Cuma arası ne değişti sorusuna Kocaman, "Bu sorunun en basit cevabı her maç farklı oluyor, her maçın kendi içerisinde farklı bir senaryosu oluyor. Bizim ilk maçtaki en büyük problemimiz, çok uzun bir süre sonra maç oynamak oldu. İkincisi, maçtan sonra da söylediğim gibi benzer oyuncularda bunun üzerine eklenince artı zemin problemi de eklenince ve bence uzun yıllar sonra lige çıkan Orduspor gibi sert bir rakip çıkınca sıkıntı yarattı. Orduspor'un biraz daha zayıf görüntüde görünmesi, zihinsel olarak etkilemiş olabilir. Tam tersi Gaziantepspor deplasmanının çok zor geçeceğini giderken biliyorduk." diye konuştu.





"Belediye mükemmel bir sonuç aldı"



Trabzonspor'u mağlup ederek ikide iki yapan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u değerlendiren teknik adam, "Tartışmaya bile gerek yok, mükemmel iki sonuç aldı Belediye. Programa girmeden önce seyrettiğimiz bölümlerde Trabzonspor'un ciddi bir baskısı vardı, her an gol olabilecek gibiydi. Bu baskı sonuç getirmediği mutlaka tersi oluyor. Hem fiziksel hem de mental yorgunluk baskı yapan takımın üzerine binmeye başlıyor. Diğer takımın neler yapabileceğini gözlemlemek gerekiyor, sonlarını izleyemedim ama Belediye sanırım bundan yararlandı." ifadelerini kullandı.





"Şampiyonluğun dışarıdan koordine edildiğininsöylenmesi en büyük hayal kırıklığımız"



3 Temmuz'da yaşananlara "2-3 gün bir şaşkınlık sürdü. Bu şaşkınlık sadece bende değil tüm camiada böyleydi." cümleleriyle başlayan Kocaman, "Topuk Yaylası'ndaki basın toplantısına kadar böyleydi. Yaşadığımız duygu büyük bir şaşkınlıktı. Oradan buraya kadar gelen süreçte düşünceleri ve doğrularımızı seslendirmeye başladık. Bugün itibariyle büyük bir hayal kırıklığı var, şahsım adına bunu çok net söyleyebilirim. Şampiyonluğun dışarıdan koordine edildiğinin söylenmesi benim için ve takım için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Sahada yaşadıklarımızla söylenenler doğru orantılı değildi. Bir hafta-10 günlük periyotta oldukça alaycı ve onur kırıcı hikayeler anlatıldı. Aslında bundan sonrasını konuşmak lazım... Mesleki anlamda çok da faydası oldu diyebiliriz. Tamamen işime sarıldık!" şeklinde konuştu.









"İstifanın aklımdan geçmediğini söylersem yalan söylemiş olurum"



Güntekin Onay'ın "O süreçte bırakmayı düşündünüz mü?" sorusuna Aykut Kocaman, "Devam etmekle etmemek arasında git geller yaşandı. Devam edersek nasıl etmeliyiz şeklinde... Çok şey yaşandı. İstifanın aklımdan geçmediğini söylersem yanlış söylemiş olurum, yalan söylemiş olurum. Bütün camia kenetlenmiş ve topyekün mücadele etmeye karar vermişti. Benim orada çekilmemin artık bir anlamı yoktu. Sorumlu bulunduğum çok büyük bir camia var, farklı da anlaşılabilirdi. Gittiği yere kadar, sonuna kadar mücadele etmeye, savaşmaya, doğrularımızı ve gerçek doğruları anlatmaya çaba göstermeye karar verdik." ifadelerini kullandı.





"Lugano, Santos ve Niang takımdan ayrılmazdı"



Rıdvan Dilmen'in "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılsaydı. Lugano, Santos ve Niang takımdan ayrılır mıydı?" sorusuna çok net bir cevapla "Kesinlikle ayrılmazdı" yanıtını veren Fenerbahçeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi kararı, bu oyuncuların ayrılmasında en büyük etken oldu. Görünen en büyük etken Şampiyonlar Ligi kararı oldu." dedi.,







"Asli görevimiz futbol oynamak"



Fenerbahçe'nin çok zor bir süreçten geçtiğini söyleyen ve bir belirsizlik olduğunu belirten Güntekin Onay'ın sorusuna Kocaman, "Bu karmaşanın içerisinde çıkış yolu işimize dönmek ve top oynamak... Dünyanın en güzel işlerinden bir tanesidir bu. Futbolculuk hobi mesleklerden. Yapmamız gereken tek ve en önemli şey oyun oyuna dönmek ve oyun oynamaya çalışmak, beklemekti. Bu süreçte söylememiz gerekenleri söyleyip, yapmamız gereken şeyleri yaptık. Ama asli görevimiz, futbol oynamak ve benim de görevim oynayanları oynatmaya çalışmak. Kısacası; topa dönmek, top oynamak... Oyuncular cevap vereceği yeri öğrendi." diye konuştu.







"Şampiyonlar Ligi kararı yanlış bir karardı"



Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne alınmasıyla ilgili, "Şahsıma değil ama kulübüme en büyük darbe bu oldu. Burada çok önemli bir mantık hatası var. Futbol Federasyonu'nun kulübünü koruması lazımdı. 104 Yıllık bir kulübü soruması gerekirdi. Yanlış bir uygulamaydı. Hiç kimse suçluluğu kanıtlanmadığı sürece suçsuzdur. Spor Hukuku varsa oraya götürelim. Kulüp olarak tersini söylemedik. Bu bizim doğrularımızdı. Şampiyonlar Ligi kararı yanlış bir karardı, ruhsal olarak bizi çok yaraladı." dedi.





"Sakatlıkların liglerin ertelenmesiyle kesinlikle alakası yok"



Resmi maç oynamadan yaşanılan sakatlık sürecini değerlendiren Aykut Kocaman, "Ligler ertelenince oyuncularımıza izin verdim. 5 haftalık bir hazırlanma süreci lige hazırlanma için yeterli. Programımızı kendimize göre yapıyoruz. Bizim dışımızda gelişen olaylarla alakalı yapabileceğimiz bir şeyler yok. Yaşanan sakatlıkların liglerin ertelenmesiyle kesinlikle alakası yok." dedi.









"Lig başlamadan önce net bir karar verilmeliydi"



Rıdvan Dilmen'in "40 maç sonunda Fenerbahçe 1. ya da 2. bitirirse siz, başka teknik direktörler, başkanlar ne olacağını ya da nereye gideceğini biliyor mu? sorusuna Kocaman, "Teknik direktörler, kulüp başkanları ya da futbolcularını bilemiyorum. Sadece tahminimi söyleyebilirim. Ben bilmiyorum. 2 artı 2 eşittir 4 durumu yok burada. lig başlamadan önce net bir karar verilmeliydi. Öyle bir pozisyondayız ki, sadece Fenerbahçe Kulübü lekeli. Kimsede leke yok. Hepimiz tertemiziz. Bir futbol adamı olarak şunu hissediyorum, 'Kulüp olarak boynumuzda iple dolaşıyoruz'" diye konuştu.







"Gidenlerin yerine daha fazla koymak zorundayız"



"Takımdan ayrılan oyuncular çok değerli ve Fenerbahçe adına önemli oyunculardı." diyen başarılı çalıştırıcı "Bu oyuncuların takıma katkılarıyla ilgili şeyler söylemek ne bana ne de herhangi bir teknik adama yakışmaz. İçeriden çıkardıklarımızla, daha fazla yardımlaşarak, gidenlerin yerine daha fazla koymak zorundayız. Gidenleri aşağılamak ya da küçültmek değil, gelenlerin takıma katkılarını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.









Uğur Dündar: F.Bahçe çok parlak bir geleceğe doğru ilerleyecektir



Canlı yayına telefonla katılan Fenerbahçe eski yöneticisi Uğur Dündar, "Benim söyleyeceklerim Aykut hoca ile ilgili. İnsan kişiliğinin ve özelliğinin ne kadar üst düzeyde olduğunu çok iyi biliyorduk. Fenerbahçe'nin yaşadığı talihsiz süreçte, herkesi bir şaşkınlık, ne olacak acaba bu kulübün geleceği gibi soruların yanı sıra umutsuzluk duyguları kaplamışken, Aykut hocanın 'kariyerimi noktalamayı düşünürüm' şeklindeki çıkışı bizim elimizdeki en büyük umudun aslında Aykut Hoca olduğunu ve bu umuda sıkı sıkı sarılmamız gerektiği şeklinde dönüştü. Gençlere hep söylüyorum: "Hayat yolunda önüne çok büyük engeller çıkarılacak. Gücünüzle, yeteneklerinizle bu engelleri aşabileceğinize, kendiniz yüreğinizden inanıyorsanız, hiç tereddüt etmeyin, ne kadar güç olursa olsun aşmaya bakın. Eğer aşmak yerine onun gerisinde yılgınlıkla yaşamayı düşünürseniz, hem kendi hem de insanlın onuruna çok büyük haksızlık etmiş olursunuz. Önümüz belirsiz. Federasyon çelişkili kararlar alıyor. Keşke başlangıçta bizim akibetimizi söylemiş olsaydı. Ama olsun, biz, hep başarmak için oynadığımız takdirde, önümüze ne çıkartırlarsa çıkartsınlar, Fenerbahçe bu gücüyle ve bu liderlik vasfıyla (Aykut hocayı kastediyorum) ve onun arkasındaki yönetim ile devasa bir taraftar gücüyle bunların hepsini aşacak. Fenerbahçe, bence çok parlak bir geleceğe doğru ilerleyecektir." diye konuştu.





"Futbolu şurada bırakmaya hazırım"



Uğur Dündar'a hem şahsım hem Fenerbahçe'yle ilgili olan düşünceleri için teşekkür ediyorum diyen Kocaman, "Maçlarımızın temiz olduğunu düşünüyoruz. Skorlarının bilindiği söylenen o maçlar için bir heyet oluşturulsun, hatta içlerinde Fenerbahçeli de olmasın. Desinler ki, "Bu maçlarda futbolun doğasına aykırı şeyler var" ben bugün de söylüyorum futbolu şurada bırakmaya hazırım.







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında şimdiye kadar yorum yapmadığını söyleyen Aykut Kocaman, bu konu hakkında konuşmak istemediğini yineledi.







"Bienvenu başrole aday bir futbolcu"



Bienvenu transferine değinen Aykut Kocaman, "Kafamdaki oyunculardan bir tanesiydi. Son süreçte Niang giderse, Bienvenu olur mu diye düşünmedik, başka isimler vardı. Niang gitmeyi çok fazla istedi, girişimde bulunduğumuz çok fazla isim vardı. Bienvenu, uzun süredir bilgimiz dahilinde olan bir oyuncuydu bu da transferin hızı ve gelişmesinde başrol oynadı. Bienvenu başrole aday bir oyuncu, umarım başrol oyuncusu haline gelir kısa zamanda." ifadelerini kullandı.







"İlerleyen dönemlere bakmak lazım"



Fenerbahçe'nin 11 günde 4 maç yapmasıyla ilgili Kocaman, "Hiçbir bilgi sahibi değilim. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Umarım bir takım deneyler bizim üzerimizde yapılmıyordur. 4 maça bakarak bir şeyler söylersek yanlış söylemiş olurum. İlerleyen dönemdeki uygulamaları görmek lazım. 11 günde 4 maç enterasan yani." dedi.





