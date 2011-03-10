-KOCAMAN KONYA MAÇI 11'İNİ DENEDİ İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 13 Mart Pazar günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Antrenman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sahaların karla kaplı olması nedeniyle Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nin sahasında gerçekleştirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmaları yapıp, çift kale maç oynadı. -KOCAMAN 11'İ DENEDİ- Kocaman, pas ve çabukluk çalışmaları yaptırdığı takımında, çift kale maçta Konyaspor maçının 11'ini denedi. Kocaman'ın denediği kadroda savunma Bekir, Yobo, İlhan, Caner, orta alan Mehmet Topuz, Cristian, Emre, Dia, hücum hattı da Alex ve Niang'dan oluştu. -GÖKHAN, TOPLA ÇALIŞTI- Sol kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle ligde geçen hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Gökhan Gönül, bugünden itibaren topla çalışmalara başladı. Bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde program uygulanan Gökhan, koşunun ardından topla çalışmalar yaptı. Gökhan Gönül çalışmalarda iyi göründü. Antrenmana katılmayan Selçuk'a özel bir program uygulandığı, bu futbolcunun da yarın saha çalışmaları yapacağı belirtildi. -BAŞKAN YILDIRIM DA İZLEDİ- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da bir süre antrenmanı takip etti. Çalışma başladıktan sonra yönetim kurulu üyesi Murat Özaydınlı ile birlikte tesislere gelen Yıldırım, kürek şubesinin binasına çıkarak çalışmayı bir süre buradan takip etti. Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.