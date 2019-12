-KOCAMAN: KAZANMAYI İKİ TAKIM DA ÇOK İSTEDİ BURSA (A.A) - 29.10.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykun Kocaman, 1-1 biten Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Maçı kazanmayı her iki takım da çok istedi'' dedi. Kocaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın şampiyonu, bu sene de lige yenilgisiz devam eden, 6 puan önlerinde bulunan Bursaspor ile yapacakları maçı çok önemsediklerini söyledi. Bursaspor'un da maçı çok önemsediğini ve her iki takımın da sahaya galibiyet hedefiyle çıktığını dile getiren Kocaman, maça iyi başladıklarını, devrenin son 3-4 dakikasına kadar iyi şeyler yaptıklarını, olgun ataklar gerçekleştirdiklerini ancak topu bir türlü rakibin kalesine dürtme becerisini gösteremediklerini belirtti. Kocaman, ikinci yarıda Bursaspor'un baskılı oynayacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, ''İkinci yarı baskı bekliyorduk. Bursaspor'un çok önemli bir silahı var o da duran toplar. Duran topla da beraberlik sayısını elde ettiler. Maçı kazanmayı iki takım da çok istedi. İki kalede de çeşitli pozisyonlar vardı. Son 20 dakikada maç bize de dönebilirdi rakibe de'' diye konuştu. Kocaman, bir gazetecinin, ''Rakip takım sertlikten yakındı. Bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna, 'Bilica ile Sercan arasında neler yaşandığı görmek kolay değil. O anlık bir durum. Bana göre çok güzel bir maç oldu. İki takımın da bu maçla ilgili yakınacağı bir şey yok. Yakınacağımız tek şey ikişer puan kaybettik'' yanıtını verdi. ''Rakip çok pozisyon üretti. Defansta zaaflar mı yaşıyorsunuz?'' sorusunu ise Kocaman, ''Bu kadar istekli oynarsanız rakip kalede de tehlike bulursunuz, kalenizde de pozisyonlar oluşur. Rakibin tüm ataklarını imha etmemiz mümkün değil. Pozisyonlarda sadece bizim hatalarımız değil rakibin de becerisi vardır'' diye yanıtladı. Kocaman, geçen yıl Bursaspor'un şampiyonluğunun anımsatılması üzerine, ''Biz geçen sezon şampiyonluğu son maçta değil sahamızda 3-2 yenildiğimiz Bursaspor maçında kaybettik'' değerlendirmesinde bulundu. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, maçta takım olarak iyi oynadıklarını, Bursaspor'un da elinden geleni yaptığını belirterek, ''Bu gerek Bursaspor'un gerek bizim memnun olmadığımız bir skor'' dedi. Bir gazetecinin, ''Maçın kahramanı'' benzetmesini kabul etmeyen Volkan, ''Ben kurtarışlarım için övgüyü hak etmiyorum. Biz takım olarak mücadele ediyoruz. Benim görevim zaten bunları kurtarmak'' diye konuştu. ''Fenerbahçe'nin bu kadar pozisyon vermesi sence normal mi?'' sorusuna Volkan, ''Kazanmak için zaman zaman çok fazla ileri çıkınca kalemizde bu pozisyonları görüyoruz. Bu tür şeyler olabilir'' yanıtını verdi. Bilica ise sözlerine Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. Maçta öne geçtiklerini, daha sonra bunu korumak ve skoru açmak için çabaladıklarını dile getiren Bilica, ancak bunda başarılı olamadıklarını belirtti. Bir gazetecinin, ''Son haftalarda özellikle forvet oyuncularıyla ciddi polemik yaşıyorsun. Bunun nedeni nedir?'' sorusunu Bilica, ''Ben bunu polemik olarak değerlendirmiyorum. Ben formasını giydiğim takımın başarılı olması, haklarını korumak için elimden geleni yaparım'' diye yanıtladı. Bilica, başka bir gazetecinin maçta Sercan Yıldırım ile yaşadığı sürtüşme ile ilgili sorusunu ise ''O maç içinde bir pozisyondu. Düdük çalınmış ve Sercan'ın bana sert girme konusu vardı. O olayda polemik yok'' diye cevapladı. Bilica, ''Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncuların tasfiye edildiği yönünde bir görüntü var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?'' sorusuna ise ''Bu soruyu bana değil başkana sormanız gerekir'' cevabını verdi. -BURSASPOR CEPHESİ- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başlamadıklarını ve karambolden kalelerinde bir gol gördüklerini, daha sonra gol ve goller bulmak için zaman zaman da risk alarak hücuma dönük oynamaya çalıştıklarını kaydetti. İlk devrenin kendileri için sıkıntılı geçtiğini dile getiren Sağlam, ''İlk devrenin genelinde Bursaspor gibi oynamadık. İkinci yarı kendi gerçeklerini görmüş, takım oyununu ortaya koyan bir Bursaspor gördük. İkinci yarı net pozisyonları üreten bizdik. O yüzden 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz'' diye konuştu. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester United ile yapacakları maç öncesi özellikle ikinci yarıdaki futbollarının kendisini umutlandırdığını ifade eden Sağlam, ''Oyuncularımı özellikle ikinci yarıdaki mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Ben futbolcularımla ilgili bireysel olarak konuşmam ama ikinci yarı ortaya koyduğu mücadeleden dolayı özellikle Sercan'ı tebrik etmek istiyorum. Gol atmak için çok çalıştı ama olmadı'' dedi. Sağlam, maç öncesi Fenerbahçe'de Niang'ın oynamamasının Bursaspor açısından avantaj oluşturduğu yönünde yorumlar olduğunu anımsatarak, ''Yerine Semih oynadı ve gol attı. Demek ki Niang'ın oynamaması bizim açımızdan dezavantaj oldu'' diye esprili bir değerlendirmede bulundu. Bir gazetecinin, ''Sercan'ı tebrik ettiniz ama iki net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sercan'a gol çalıştırıyor musunuz?'' sorusuna Sağlam, ''Elbette çalıştırıyoruz. Daha çok genç bir futbolcu. Evet pozisyonlar kaçırdı ama özellikle ikinci yarıda gol atmak için çok çabaladı'' yanıtını verdi. Sağlam, ''Hakemi nasıl buldunuz?'' sorusunu, ''İyi buldum. Maçın skorunu etkileyecek enteresan bir kararı da olmadı. Maç sonrası yargılayabileceğimiz bir pozisyon olmadı'' diye cevapladı. Bir gazetecinin, ''4 yabancınız yedek kulübesindeydi. Manchester United maçına mı sakladınız?'' sorusu üzerine, ''Yabancılar kenarda bekledi ama sahadaki oyuncular da bize bu şampiyonluğu yaşatanlardı. Biz bütçemize göre yabancı oyuncular transfer ettik. Yabancı oyuncular da forma giyebilmek için daha fazla çalışmalı'' dedi.