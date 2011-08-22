-Kocaman: Kazanmak önemliydi PALERMO (A.A) - 22.08.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-2 kazandıkları Palermo maçının ardından, ''Kazanan takım hüviyetimizi sürdürmek açısından kazanmak önemliydi'' dedi. Teknik direktör Kocaman, kendisinin hazırlık maçları hakkında düşüncesinin bilindiğini belirterek, ''Hazırlık maçlarındaki tavrım önce doğruları yapabilmek. Hazırlık maçları birtakım şeyleri denemek için fırsat. Uzun zamandır birtakım şeyleri denemeye çalışıyoruz. Sezon içinde hem uluslararası hem içerideki karşılaşmalarda cebimizde bir şeylerin olması bize fayda getirir'' diye konuştu. Geçen sezon ligin ikinci yarısından itibaren edindikleri yüksek kazanma duygusunu iyi olduğunu dile getiren Kocaman, ''Kazanan takım hüviyetimizi sürdürmek açısından kazanmak önemliydi'' ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman, maçı izlemeye gelen asbaşkan Ali Koç, yöneticiler Ali Yıldırım, Yasemin Merçil ve kulüp müdürü Serkan Acar ile bir araya gelmelerini de şöyle değerlendirdi: ''Görüşmenin en önemli tarafı, bence yöneticilerimizin artık yüksek iradelerini koyduklarını göstermeleriydi. Bence bundan sonra bu süreç geçen sezon olduğu gibi doğal şekilde devam edecek. Söylediklerim üzerine ilave edeceğim şu anda en azından bir şey yok.'' Futbolculardan Orhan Şam da hava sıcaklığı nedeniyle zor koşullarda mücadele ettiklerini aktararak, ''Hazırlık maçı da olsa böyle bir rakibe karşı 10 kişi kalarak, galip gelmek güzel'' şeklinde konuştu. Bu arada, bir dönem İtalya'da top koşturan Emre Belözoğlu ile Fabio Bilica da İtalyan medyasının ilgi odağı oldu.