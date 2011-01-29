T24 LogoT24 Logo
Spor

KOCAMAN: ''KAZANMAK İÇİN NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ''  İSTANBUL (A.A)

29 Ocak 2011 14:05

-KOCAMAN: ''KAZANMAK İÇİN NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ''  İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takım olarak Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, ''Kazanmak için futbol ölçüleri içinde ne gerekirse yapacağız'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün, Spor Toto Süper Lig'de yarınki Trabzonspor maçı için hazırladığı maç günlüğünde görüşleri aktarılan Aykut Kocaman, ligde uzunca bir aradan sonra taraftarlarının önüne çıkıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bu kulübe uzun yıllar futbolcu olarak da hizmet etmiş bir spor adamı olarak, büyük Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan futbolcular için vazgeçilmez önemini, ileri itici gücünü en iyi bilen isimlerden biriyim. Asırlık kulübümüzü büyük kılan, unutulmaz başarılarla dolu tarihi ve milyonlarca taraftarının varlığıdır. Taraftarımızdan en büyük beklentimiz, sahaya bu formayla çıkan tüm futbolcularımızı maç boyunca kalpten desteklemeleridir. Zaman zaman maç devam ederken yapılan protestolar takımımızı geriye çekmekte ve futbolcularımızın maç konsantrasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede her zaman olduğu gibi bu maçta da 12. adamı takımımızın en önemli parçası olarak gördüğümüzü hatırlatmak istiyorum.'' Trabzonspor maçının önemine de değinen Kocaman, ''Sezonun en önemli karşılaşmalarından birisine çıkıyoruz. Takım olarak en iyi şekilde hazırlandık. Kazanmak için futbol ölçüleri içinde ne gerekirse yapacağız. Bu takıma inanın, bu takımı destekleyin. Türk futbol tarihi içinde ön plana çıkacak keyif dolu bir karşılaşma olması dileğiyle herkese sevgiler'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24