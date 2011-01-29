-KOCAMAN: ''KAZANMAK İÇİN NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ'' İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takım olarak Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayarak, ''Kazanmak için futbol ölçüleri içinde ne gerekirse yapacağız'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün, Spor Toto Süper Lig'de yarınki Trabzonspor maçı için hazırladığı maç günlüğünde görüşleri aktarılan Aykut Kocaman, ligde uzunca bir aradan sonra taraftarlarının önüne çıkıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bu kulübe uzun yıllar futbolcu olarak da hizmet etmiş bir spor adamı olarak, büyük Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe forması altında sahaya çıkan futbolcular için vazgeçilmez önemini, ileri itici gücünü en iyi bilen isimlerden biriyim. Asırlık kulübümüzü büyük kılan, unutulmaz başarılarla dolu tarihi ve milyonlarca taraftarının varlığıdır. Taraftarımızdan en büyük beklentimiz, sahaya bu formayla çıkan tüm futbolcularımızı maç boyunca kalpten desteklemeleridir. Zaman zaman maç devam ederken yapılan protestolar takımımızı geriye çekmekte ve futbolcularımızın maç konsantrasyonunu olumsuz etkilemektedir. Bu çerçevede her zaman olduğu gibi bu maçta da 12. adamı takımımızın en önemli parçası olarak gördüğümüzü hatırlatmak istiyorum.'' Trabzonspor maçının önemine de değinen Kocaman, ''Sezonun en önemli karşılaşmalarından birisine çıkıyoruz. Takım olarak en iyi şekilde hazırlandık. Kazanmak için futbol ölçüleri içinde ne gerekirse yapacağız. Bu takıma inanın, bu takımı destekleyin. Türk futbol tarihi içinde ön plana çıkacak keyif dolu bir karşılaşma olması dileğiyle herkese sevgiler'' ifadelerini kullandı.