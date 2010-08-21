-KOCAMAN: KAYIPSIZ GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmayı kayıpsız geçmeye çalışacaklarını söyledi. Aykut Kocaman, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, iki takımın da UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içinde önemli karşılaşmalar oynadığını belirterek, ''Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iki karşılaşma oynadık. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için iki karşılaşma ve arada Trabzonspor maçı... Onlar da aynı şekilde bizi bekliyor olacaklar. Uygulamaya çalışmak istediğimiz şey tabii ki kayıpsız oynamaya çalışmak. Çünkü öyle bir duruma geldik ki, Trabzonspor karşılaşmasından kayıpsız dönmek ve hemen 3 gün sonra PAOK'u elemek, önümüzdeki günleri daha umutlu hale getirecektir. Beklentilerimiz, umutlarımız bu yönde. Kayıpsız geçmeye çalışacağız'' diye konuştu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tatlı bir rekabet içerisinde geçtiğini anlatan Kocaman, ''Zaman zaman da tatlı tatsız bir gerginliğin yoğunlaştığı maçlar oluyor. Geçen sezon kupa maçı açıkça söylemek gerekirse Trabzonspor'un oyun olarak da üstün olduğu, hak ettiği bir şekilde gerçekleşti. Ancak ligin final maçı ise tam tersi olarak gelişti. Sezonun belki de en saldırgan, en istekli, en baskın oyununu oynadığımız maçta top bir şekilde kaleye girmedi'' dedi. Aykut Kocaman, Trabzonspor'un geçen sezondan itibaren bir oyun modeli oluşturduğunu vurgulayarak, pazartesi günü yapacakları karşılaşmada bu oyun modelini bozacaklarına inandığını ifade etti. Karşılaşmanın sezonun başına gelmesi nedeniyle her iki takım için de telafi edilebilecek boyutta olduğunu aktaran Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ligdeki ikinci maçımız. Sezonun çok başı olması nedeniyle ısınma dönemi. Her türlü telafisinin iki taraf açısından da çok fazla olabileceği bir dönem. Ancak telafisinden öte, yürüyüşümüzü, koşumuzu biraz daha hızlandıracak motivasyonu sağlaması bizim açımızdan önemli.''