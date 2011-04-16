-KOCAMAN KADROYU DEĞİŞTİRMEDİ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile yaptıkları mücadelede geçen hafta kazanan kadroyu değiştirmedi. Ligde geçen hafta sakatlıkları bulunan Dia ve Selçuk yokluğunda Caner'i ilk 11'e dahil eden Aykut Kocaman, Eskişehir deplasmanında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından Gaziantepspor mücadelesinde kadroyu aynı şekilde sahaya sürdü. Volkan Demirel'in kaleyi koruduğu sarı-lacivertli ekibin savunması Gökhan Gönül, Lugano, Yobo ve Andre Santos'tan oluşurken, orta alanda Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Caner ileri ucta da Alex ile onun önünde Niang yer aldı. -SELÇUK 18'DE YOK- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sakatlığının ardından hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Selçuk'u maçın 18 kişilik kadrosuna almadı. Sakatlığının tedavisinin ardından hafta içi takım çalışmalarına başlayan Dia maç kadrosuna alınırken, yedekler arasında şans buldu. Fenerbahçe'de Selçuk'un yanı sıra yabancı kontenjanına takılan Güiza, Bilica ve sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Uğur ile İlhan da kadroda bulunmadı. -DEVLET BAKANI BAĞIŞ MAÇI İZLEDİ- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fenerbahçe-Gaziantepspor maçını izledi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile kulüp binasında yaptığı görüşmede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yıldırım'a Avrupa Komisyonu'ndan gönderdiği sarı lacivert renkli kurşun kalemi ilettikten sonra kulüp yöneticileriyle birlikte protokol tribününe geçen Bağış, maçı buradan izledi. -KADIKÖY'DE BÜYÜK COŞKU- Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyonluk yarışını götüren Fenerbahçe'yi, mücadelesinde taraftarları yanlız bırakmıyor. Taraftarlar Kadıköy'de bundan önceki Bursaspor maçında olduğu gibi tribünleri doldururken, tezahüratlarıyla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda büyük coşku yarattılar.