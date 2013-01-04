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Spor

Kocaman: İstifamın iki nedeni var

Aykut Kocaman, Karabükspor yenilgisi sonrası istifasını açıklamasının ardından ilk kez suskunluğunu bozdu

04 Ocak 2013 15:31

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampında basın mensuplarına istifasının sebeplerini açıkladı.
 
Aykut Kocaman, Karabükspor yenilgisi sonrası istifasını açıklamasının ardından ilk kez suskunluğunu bozdu.

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kocaman istifasının sebeplerini açıkladı.


'İstifamın iki nedeni var'


Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ''İstifamın iki nedeni var. 27 puanı anlatabileceğim bir durum yoktu. O puanı anlatamazdım. Bir de futbolcularıma son dönemde verilen yanlış cezalar. Bunu oyuncularıma anlatamıyordum. Birisinin sorumluluk alması gerekiyordu. Ben de sorumluluğu aldım'' diye konuştu.

Aykut Kocaman, 3-1'lik mağlubiyetle sona eren Karabükspor karşılaşması sonrası "Artık devam edecek gücüm kalmadı" diyerek görevi bıraktığını açıklamıştı.

İstifa açıklamasının ardından Fenerbahçe kulübü seferber olmuş ve yöneticilerle futbolcular kararından vazgeçirmek istedikleri Aykut Kocaman'la bir araya gelmişti.

Yöneticiler, net biçimde Aykut Kocaman'ın istifasını geri çektiğini söylese de tecrübeli teknik adam konuyla ilgili bugüne kadar bir açıklama yapmamıştı.

Yapılan görüşmelerde özellikle Başkan Yıldırım ile Kocaman arasındaki "İstifa etmiyorsun", "Peki Başkanım" şeklindeki diyalog, Kocaman'ın ikna olmaya başladığı yorumlarına yol açmıştı.

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