-KOCAMAN: İSTİFA İMASINDA BULUNMADIM İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor maçında kötü bir sonuçla karşılaşmaları durumunda istifa edeceği şeklinde yakınlarına ifadelerde bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, ''Yapamayacağımı gördüğüm anda, hissettiğim anda beni hiçbir kuvvet hiçbir görevin başında tutamaz. Hep böyle yaşadım'' dedi. Sivasspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Kocaman, hiçbir yakınına bu şekilde bir imada bulunmadığını belirterek, ''Çünkü sportif direktörlüğe başlarken de teknik direktörlüğe başlarken de söylediğim bir söz vardı. Yapamayacağımı gördüğüm anda hissettiğim anda beni hiçbir kuvvet hiçbir görevin başında tutamaz. Yönetimle hiçbir şekilde bir toplantı da olmadı'' şeklinde konuştu. Fenerbahçe yönetiminin özellikle son 6-7 yıldır, teknik adamların sezonu bitirmesini yeğlediğini ifade eden Kocaman, ''Bazen çok net anlayabiliyorum. Başta başkan olmak üzere içlerinin acıdığı dönemler dahi, değişikliğin ihtiyaç olduğu dönemlerde dahi hep teknik adamların sezonu bitirmesini yeğlediler. Bir gelenek oluşturdular. Orta ve uzun vadede bu Fenerbahçe için doğru ve anlamlı bir şey. Benim tavrım, yararlı olamayacağımı hissettiğim, bir şey yapamayacağımı hissettiğim anda hiçbir güç beni burada tutamaz. Böyle bir şey olursa da çok açık bir şekilde söylerim bunu'' şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, Kazım Kazım'ın sezonun ikinci yarısında kadrolarında olmayacağını açıkladı. Takımdan ayrılması muhtemel birkaç oyuncunun da bulunduğunu ancak isimlerini açıklamak istemediğini kaydeden Aykut Kocaman, şöyle dedi: ''Selçuk toparlandı. Cristian iyi görünüyor. Aynı şekilde Andre Santos'u uzun zamandır böyle ciddi ve istekli görmüyorduk. Bunu görmek son derece sevindirici. Problem yok demektir. Ben bugünkü bütün unsurlarıyla kadromuzun son derece güçlü ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeterliliği yüksek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum.'' Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek oyuncularla devre arasında mı yoksa sezon sonunda mı görüşecekleri sorusuna Kocaman, sezon sonu imasında bulunarak şöyle yanıt verdi: ''Bu sezon genel kanaat, çok önemli bir yıl. Bu oyuncular da hepsi takımımızın önemli oyuncuları. Başta Alex olmak üzere. Şampiyonluk büyük bir önem ve değer arz ediyor. Her şey şampiyonlukla doğru orantılı olarak geçecek. Bütün oyunculara kapının açık olduğunu düşünüyorum. Ana kriter bu, şampiyonluk.'' Kocaman, transfer yapılması düşünülen mevkilerin nereler olduğu ve yabancı kontenjanının açılıp açılmayacağı ve Güiza ile ilgili görüşleri sorularına özetle şöyle yanıt verdi: ''Kesin yanıtlarını verebilsem, açık bir şekilde vermeye çalışırdım. Şu andaki oyuncu kadromuzla ilgili, bu oyuncularımız gerçek ciddiyetlerini verimliliklerini bugüne yakın şekilde ortaya koydukları müddetçe çok fazla transfere ihtiyacımız yok. Güiza için temel düşüncem önce sağlığına kavuşması. Sağlıklı döndükten sonra bir şey söyleyebilirim. Güiza'nın sağlıklı bir şekilde dönmesini beklemem lazım ki onunla ilgili tasarrufu düşüneyim.'' -''HAKEMLERİN PENALTI STANDARDI YOK''- Bu sezon ligde hakemlerin verdiği penaltı kararlarını genel olarak nasıl değerlendirdiği sorulan Aykut Kocaman, hafta içi medyada kendi ifadelerinin yer aldığı haberi hatırlatarak yanıt verdi ve özetle şöyle konuştu: ''O sözler ağzımdan çıktı. Ona benzer şeyler, kıvırmaya gerek yok. Söylemek istediğim, kendi durumumuzla ilgili tarafını anlatmaya çalışmıştım. Sözlerimin mazeret üretiyor anlamına gelmesini istemem. Böyle bir düşüncem yok. Bir sıkıntı varsa önce kendime sonra takımıma bakmaya çalışıyorum. Penaltı standardının olmadığını gördüm bu sene. Özellikle vurgulamak istediğim bir camia yok. Standart sapması net bir şekilde ortada görünüyor. Penaltı bu oyunun içindeki en büyük avantaj. Standart konusunda, hakemlere sığınmaktan, onların adaletine sığınmaktan başka şansımız yok. O sözlerin çoğu bana ait, onu da söyleyebilirim.'' -SİVASSPOR MAÇI DEĞERLENDİRMESİ- Aykut Kocaman'ın Sivasspor maçıyla ilgili değerlendirmeleri ise şöyle: ''Her lig maçı gibi zorlu bir maç olacağını bekliyorduk. Rakibimiz son haftalarda gözle görülür bir toparlanma içine girmişti. Maça başlarken özellikle bizim için de kritik bir durumdu. Rakibimizden de öte bizim kendi durumumuz önemliydi. Geçen hafta hesapta olmayan beklenti dışı bir durum gerçekleşti. Duygularımızın ve düşüncelerimizin özeti: Bu maç yarışın içindeki istekli halimizi ortaya koyduğumuz, 3 puana fazlasıyla ihtiyaç duyduğumuz bir maçtı. Ligin ikinci yarısında Trabzonspor ile yapacağımız maçta puan farkını 6'ya düşürmek istiyoruz.'' Aykut Kocaman, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise Fenerbahçe'nin 17 maçta topladığı 33 puanın Fenerbahçe standartının ve beklentilerinin altında olduğuna kaydetti. Aykut Kocaman, çok gol yediklerinin hatırlatılması üzerine, Türkiye'de futbolda geleneksel olarak hep kötü şeylerden bahsedildiğini dile getirerek, şunları söyledi: ''Her şey olumsuzdur bizde, ne olursa olsun hep hatalar ön plana çıkarılır. Aykut hatalı, Kayserispor kötü, Beşiktaş kötü....Hep kötü kötü. Öbür taraftan her şeyin ortalaması var, ben ikinci yarıda şöyle bir beklenti içinde olacağım; Ya oyuncu profilini değiştirmek, ya oyuncuların ısrarla çalışıp hem fizik kalitelerini, hem de savunma güçlerini arttırmak. İkinci yarı bu ortalamanın tersine döneceğine inanıyorum. Belki gol pozisyonu ve atma konusunda ufak bir rötuş olabilir. Ama savunmada mutlaka daha iyi olmalıyız. Şampiyonluğa giden yol çok atmaktan ziyade az yemekten geçiyor çünkü.''