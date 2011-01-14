Kocaman: İstifa etmiyorum, görevimin başındayım

T24 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'a yenilerek bir üst tura çıkma şansını kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman görevinin başında olduğunu ve istifa etmeyeceğini söyledi.

Kocaman'ın başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı telefon görüşme sonrası bu kararı aldığı öğrenilirken, ligin ikinci yarısı ilk 2 haftasında oynanacak Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarından galibiyet alınamaması halinde görevine son verileceği iddia edildi.

Aykut Kocaman, yaptığı basın toplantısıyla hem istifasıyla ilgili söylentileri hem de devre arası kamp süreci hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:



"Tam kadro Malatya'daydık"

"4 Ocak’ta başladık ikinci yarı hazırlıklarına. Kampın son zamanlarında ufak bir sohbet yapmayı düşünmüştüm ama fazla yoğunlaşamadık buna. İkinci dönem kampımızın ilk gününde hem ilk dönemle alakalı hem de kamp süreciyle alakalı fikir paylaşımı yapmak için buradayım. Yaklaşık 13 tane antrenman yaptık bugüne kadar. Doğrusunu söylemek gerekirse sezonun ilk yarısındaki tempomuzun biraz daha üzerine çıkarak antrenmanları sürdürme amacındaydık. Böyle başladık ve böyle sürdürdük. Birkaç tane sakatlık da oldu bu yüzden. Uzun süren sakatlıklar değildi bunlar. Dün de tam kadro Malatya’daydık. Bu akşam da büyük ihtimalle tam kadro çalışacağız."



"Şampiyonluk için olağanüstü çalışmamız gerekli"

"Malatya’ya hareket etmeden önce oyuncularımla kısa bir toplantı yaptım. İlk çalışma dönemimizde son derece istekli yüksek tempolu ve ağırlıklı çalışan oyuncularım vardı. Bunun devamını beklediğimi söyledim kendilerine. Umarım aynı iradeyi gösterirler çünkü buna şiddetle ihtiyacımız var. Çift antrenmanla devam edeceğiz. Aynı şiddetle çalışmayı sürdüreceğiz. Bugünkü antrenmana özellikle dünkü maçtan sonra ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Tamamen ve tamamen elimizde olan ve en değerli olan ligin, lig kupasının 9 puanlık dezavantaja rağmen kazanılması konusunda olağanüstü çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden eforumuzu arttırmaya çalışacağız."



"En büyük rakibimiz buzla kaplı zemindi"

"Maça giderken kupada devam etme ihtimalinin tamamen elimizde olmadığını biliyorduk. Kalan 2 maçımızı kazanmamız ve rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyordu. Olasılık olarak çok da yüksek değildi açıkçası. Maça çıkarken bu demotive tarafın dışında bir taraf daha vardı ki bu da en büyük rakibimiz oldu. Ben Malatya’da 8 ay civarında çalıştım ama buzla kaplı bir sahada oynamamıştık hiç. Sahanın buzla kaplı olmuş olması oyuncularımı izlerken bende sakatlık riskini de düşünmeye yol açtı. Üzerine basarak söylemekte fayda var, ben de buna dahilim."



"Camiadan özür diliyoruz"

"Hepimizi derin ölçüde üzen sıkıntılı bir sonuç oldu. Dünkü maç bizim açımızdan tarif edilir değildi, affedilir değildi. Ne benim ne de takımım açısından. Camiamızdan bir özür borcumuz var. Özür diliyoruz. Her ne kadar zor ihtimal olursa da olsun Fenerbahçe kazanmak için oynamalıdır."



"Maçtan sonra kendimde basın toplantısı yapacak gücü bulamadım"

"Maçtan sonra basın toplantısı yapmamamın nedenini de anlatayım… Hiçbirimiz robot değiliz. Ne kadar profesyonel olsak da dünkü maç sonucu son derece moral bozucuydu. Kendimde o gücü bulmadım. Bundan dolayı toplantıya gelmedim."



"Soyunma odasında öfkeli ve amacını aşan bir konuşma yaptım"

"Soyunma odasında öfkeli ve amacını da bir nevi aşan bir konuşma yaptım. Bundan sonra da basın toplantısına gelemedim açıkçası."



"Taraftarın desteği bize motivasyon kaynağı olacaktır, tabi anlayana!"

"Elimizde kalan ve en değerli kupa olan lig mücadelemize hazırlanmak için buraya geldiğimizde bizi havaalanında karşılayan ve daha da utandıran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz açıkçası. Bu durum bizim için motivasyon kaynağı olacaktır, tabi anlayana! Bunu da kullanmak isteriz."



"Ligde her şey bizim elimizde"

"Basın toplantılarında hep içimden geleni söyledim. Genel olarak da bunu yapmaya çalıştım. Şimdi de bu şekilde söyleyeyim. Karmaşık duygular içindeydim dün akşam. Bütün sezon içinde elimizde olan en değerli şey var şimdi önümüzde. Kupada her şey bizim elimizde değildi ama şimdi her şey elimizde. Biz de bütün çabamızı bu yönde kullanmalıyız."



"Santos ile konuşmadım"

"İç içe yaşayan insanlarız. Konuşmaya fırsat bulmak gibi bir şansımız her zaman var. Santos’la da konuşma fırsatımız olur her zaman. Gazetede çıkan haberle ilgili olarak konuşmadık ama kendisiyle. Oyuncunun bazı açıklamaları olduğu doğru. Söyleyecek bir şeyi olursa o benimle konuşur diye düşündüm. Ben konuşmadım kendisiyle açıkçası."



"Antalyaspor maçıyla lige çok hızlı bir giriş yapacağız"

"Bugün çok net bir şekilde söylüyorum ki takımımız Antalyaspor maçıyla lige çok hızlı bir giriş yapacaktır. Bütün çabamız bu yönde. Trabzonspor maçını düşünmüyoruz. Antalyaspor maçına konsantre olmuş durumdayız."



"Fenerbahçe'de baskı hissetmemek imkansız"

"Fenerbahçe’nin sorumluluğunu taşıyıp da baskı hissetmemek imkansız. Yerli çalıştırıcı olmak da bu konuda dezavantaj. Özellikle Fenerbahçe’de geçerli bu. Bütün ailenizle, dostlarınızla bu toplumda yaşıyorsunuz. Kamuoyunda baskı yaratan sözlerden etkilenmemek biraz fazla iyimserlik olur. Son derece güçlü bir baskı var ve ben de bunu şiddetle hissediyorum."



"Transfer için 5 oyuncunun üzerinde çalıştık ama..."

"Transferde birkaç bölgeyle alakalı birkaç aydır çalışmalarımız vardı. Üzerinde çalıştığımız 5 oyuncu vardı. Bazılarını kulüpleri bırakmadı bazıları da kişisel nedenler öne sürdü ve sonuç alamadık. Çalışmalarımız devam ediyor bu konuda."



"Gidecek oyuncular konusunda belirlenmiş bir düşünce yok"

"Antalyaspor ve Trabzonspor maçları geleceğimiz için önemli rol oynayacaktır. Tamamlanmış bir kadroya herkesin ihtiyacı var. Bugün itibariyle takımdan gidecek oyuncular konusunda belirlenmiş bir düşünce yok. Transferinde çalıştığımız oyuncularla alakalı aksaklıklar oldu. Bu aksaklıklar bizimle alakalı olmadı. Karşıdan gelen söylemlerde zaman içinde değişiklikler oldu."

"Bütün oyuncularımı karşıma alarak teşekkür ettim dediğim gibi çünkü fedakarca çalıştılar. Sahaya yansımama durumu olabilir ama Malatyaspor maçını bunun içine koymamak lazım. Hepimizin kafasında Antalyaspor maçı büyük önem taşıyor. Saha koşulları da çok önemli bir faktördü. Çalışmalar sonuç vermedi ama bir takım değişik konular vardı."

"Bir oyuncunun gelecekle ilgili düşüncelerini beyan etmesinin bence sakıncası yok. Bunu yaparken de takıma verilen performans paralel gitmeli. Bu olduğu sürece bir sıkıntı yok. Bunları bir oyuncunun düşünmemesi komik. Herkes düşünür. Sadece Alex için değil herkes için bu geçerli."

"Robot değilim, insanım. Ben de bir takım şeyler düşündüm. Aldığımız neticeler herkesi etkilediği gibi beni de etkiliyor. Ben bunlardan biraz daha etkilenmesi gereken bir insanım konumum gereği. Biraz daha sağlıklı düşündükten sonra daha önemli olan lig kupasının kulüp açısında şansımız olduğunun farkına vardım. "



