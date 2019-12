-Kocaman: ''İşimin zirvesindeyim'' İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de futbolculuk döneminin ardından teknik direktörlük görevi yaparak mesleki anlamda işinin zirvesine çıktığını düşündüğünü ifade etti. Kocaman, TRT3 Spor'da yayınlanan ''Basın Tribünü'' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kulüple olan sözleşmesiyle ilgili bir soru üzerine, yeni sezon için sözleşme yaptıklarını açıklayan Kocaman, ''Benimle ilgili 1+1 veya 2+1 benzeri şeyler söyleniyor. Burada bulunduğum sürece kulüp de beni istediği sürece artı 1'lerle uğraşmama gerek yok. 3-5 yıllık sözleşme de yapmama gerek yok. Çünkü bağlayıcı olmasının da bir anlamı yok. 3-5 yıllık sözleşmeleri taraflar birbirlerine güven duyduklarını göstermek için yapıyorlar, bu sembolik. Fenerbahçeli, teknik direktörlük yapan hemen her futbolcu için herhalde şunu söyleyebilirim, bu işin zirvesi burasıdır. Ben de bu işin zirvesinde olduğumu düşünüyorum. Mesleki anlamdaki zirvelerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bir sene olmasıyla beş sene olması arasında hiçbir anlam yok benim adıma. En azından kulübün de bu konuda elinin açık olması lazım. İstedikleri sürece ben buradayım'' şeklinde ifadeler kullandı. ''Boynumuzda bir iple dolaşıyoruz'' ifadesi hatırlatılarak, ligde 5 haftanın sonunda lider durumda bulunmalarının kendilerini rahatlatıp rahatlatmadığı sorusuna Kocaman, ''Bizim ortaya koyacağımız performans ve sonuçlar bence bu ipi gevşetecektir, gevşetmek zorunda'' yanıtını verdi. -''34 maçlık periyot için takımımız bir numaralı favori''- Ligde geride kalan ilk 5 hafta ışığında şampiyonluk için düşüncesi sorulan Kocaman, olağan bir lig olsaydı ''Şampiyonluğun bir numaralı adayıyız'' deme ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak ligin mevcut yapısında sadece 34 maçlık periyot için bir numaralı favori olduklarını söyleyebileceğini kaydetti. Takım savunmasını oturtmuş olmalarının kendisini iddialı konuşturduğunu anlatan Kocaman özetle şunları kaydetti: ''Olağan lig olsaydı, 5 haftadan sonra belki bir yüzde 10 daha pekiştirerek düşüncelerimi 'Evet şampiyonluğun bir numaralı adayıyız' deme ihtimali daha yüksek olurdu. Ancak 34 maçlık periyot bitince küçük bir lig daha oynayacağız. 34 maçlık periyot için bizim takımımızın bir numaralı favori olduğunu düşünüyorum. Takımımda gözlemlediğim en önemli şeylerden birisi, kazanma alışkanlığı oluştu, takım kazanmayı seviyor ve biliyor. Takım savunmasını oturtmuş takımlar lige her zaman ortaktırlar. Benim için ligle ilgili en büyük umut veren şey takım savunmasını oturtmuş görünmemiz. İlerleyen dönemde ofansif kaliteyi biraz daha ortaya koyacağız.'' Bir soru üzerine şike varsa cezasının da mutlaka olması gerektiğini kaydeden Kocaman, şike teşebbüsü konusunda da, ''Burada ayrışmalar başlıyor. Şikeyi düşünmek de hoş bir şey değil, doğru değil, ahlaki değil. Sahada eğer şike yoksa sahanın içine inmediyse o zaman benim, oyuncunun ya da benzerlerinin suçu ne. Başka takımlar için de söylüyorum. İkisini birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Tabi ki teşebbüste de cezalar olmalı ama bunun cezası, bir takımın 34 maç sonunda, özellikle ligin ikinci yarısında bütün rakiplerini yenerek elde ettiği bir zaferi gölgeleyecek şekilde olmamalı'' dedi. -''Futbolcuların serzenişi hiç umurumda bile değil...''- Yedek kalan oyuncuların serzenişte bulunmasını nasıl karşıladığı sorulan Kocaman şöyle konuştu: ''Hiç umurumda bile değil. Futbolcu zaten üzülmezse kızmazsa serzenişte bulunmazsa futbolcu değildir. Üzülecek, kızacak, sevinecek. Ancak bu tepki sahaya yansırsa, antrenman yapmamaya dönerse ya da görev verildiğinde sahaya girdiği andan itibaren olumsuz tepkiyi orada gösterirse o zaman açıkça söyleyeyim tüylerim diken diken olmaya başlıyor, farklı bir kişiliğe dönüyorum.'' Stoch'un fazla süre alamamasıyla ilgili soru üzerine, Fenerbahçe'nin kadro yapısı itibarıyla Stoch'un görev yaptığı bölgenin alternatiflerin en yoğun olduğu bölge olduğunu vurgulayan Kocaman, ''Aklım yettiğince kendi doğrularımı yaratmaya çalışıyorum. Hata yapma ihtimalim var ama hiçbir futbolcumla ilgili ön yargım yok'' dedi. -''Birkaç sene sonra Alex bu takımda olmayacak''- Ligin ilk 5 haftası itibarıyla Alex'ten beklediği performansı alıp almadığı sorulan Kocaman, olağanüstü olayların yaşandığı bu sezonki performansı için sağlıklı bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ifade etti. İlk 5 maçta 10 gol attıklarını hatırlatan Kocaman, Alex'in bu konudaki yoğunluğunun azalmış olmasının diğer oyuncuların sorumluluk almaya başladığının bir göstergesi olduğunu anlatarak, ''Eğer sezon böyle devam edecekse benim için hiçbir mahsuru yok. Alex'in sayı olarak standart rakamları var, buralara doğru gelecektir. Diğer oyuncuların skor olarak rol alıyor olmaları hem bizim adımıza, daha fazla da Alex adına da sevindirici bir gelişmedir'' diye konuştu. Kocaman, ''Fenerbahçe, 'Alexbahçe' olmaktan biraz kurtuluyor mu?'' sorusu üzerine, Brezilyalı futbolcunun 34 yaşında olduğunu hatırlatarak, ''Çok usta bir oyuncu. Varlığı takım için çok önemli. İştahlı hali önemli bir örnek teşkil ediyor. Bununla beraber bir de doğa gerçekleri var. Yavaş yavaş bu hazırlıkların içinde hem biz Fenerbahçeliler hem de Alex olmalı. Bu söylediğim birkaç ay için değil. Yanlış anlaşılmasın. Birkaç sene sonra Alex de bu takımda olmayacak artık. Bunun da hazırlığı açısından bu seneler altın seneler'' şeklinde konuştu. Kocaman, Fenerbahçe'de ligde en çok gol atan futbolcu unvanının kendisine ait olduğu, Alex'in bu unvanı almaya yakın olduğu ifade edilerek yöneltilen ''Alex o rekoru alırsa bir tarafınız buruk kalır mı?'' sorusuna, ''Alex gibi Fenerbahçe tarihine damga vurmuş bir oyuncunun olması bana sadece gurur verir'' yanıtını verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü, ''Alex'i yardımcı antrenör olarak düşünür müsünüz?'' sorusuna, ''Hakikaten her tarafıyla çok esnek bir soru. Yanıtlamadığınızda da farklı yorumlanır. Ben böyle düşünürsem acaba Alex öyle düşünecek mi? Sadece benim bunu istememle olacak bir şey değil. İki taraflı bir şey bu. O günleri görmek ve değerlendirme yapmak daha doğru'' diye yanıt verdi. Kocaman, Özer Hurmacı'nın yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği ameliyatların ardından performansı ve verimliliğiyle ilgili yorumların ancak bu sene yapılabileceğini, bu yılın onun için bir test yılı olduğunu ifade etti. -''Trabzonspor maçında olaylar olmayacak, neden olsun''- Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında bu sezon ligdeki maçların tarafsız sahada oynanması düşüncesine nasıl baktığı sorulan Kocaman şöyle konuştu: ''Tabi ki her şeye açık, dün olduğu gibi bugün ve yarın da açık. Burak'ın neye istinaden söylediğini bilmiyorum. Bence hiç gerek yok. Olaylar olacaksa eğer ertelemenin dışında bir çözüm sağlamaz. Olaylar olmayacak, neden olsun? Bu konuşmaları yaparak sürekli olayları çağırıyoruz. Bu sene tarafsız sahada oynanırsa seneye ne olacak? Bence olaylar daha da büyür.'' Kariyer planlamasıyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı veya Futbol Federasyonu Başkanlığı düşünüp düşünmediği sorusuna Kocaman, ''Hiç aklıma bile gelmedi. Ben hala iyi bir teknik direktör olma yolunda ilerlemek istiyorum'' yanıtını verdi. 2012 yılının mayıs ayında seçimli genel kurul yapılacağı hatırlatılarak, Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili beklentisinin en olduğu sorulan Kocaman, ''Ben de merak ediyorum. Yarın bile çok uzun bir süre Türkiye'de. Mayıs ayına kadar köprünün altından çok sular akacak'' dedi. Kocaman, ''Arda Turan'ı takımınızda görmek ister miydiniz?'' şeklindeki soruya, ''Futbolla ilgisi biraz olan, bırakın teknik direktörü, her futbolsever için Arda çok önemli bir oyuncudur. Teknik direktörler için de fazlasıyla...'' şeklinde yanıt verdi. -''Namoğlu çok şanssız bir beyanat verdi, düzeltme bekliyoruz''- Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, yayıncı kuruluş Lig TV'de teknik adamların da katıldığı bir programda ''Biz Temiziz'' şeklinde beyanatta bulunduğunun hatırlatılması üzerine Kocaman, ''Çok şanssız bir beyanattı. Ortam yüzünden yanıt vermek istemedim ama Sayın Namoğlu bence biraz düşünürse ne kadar şanssız bir beyanat olduğunu anlar. Ağzımızdan çıkan sözleri biraz tartarak düşünerek konuşmakta fayda var. Bence çok şanssız bir beyanattı. Sayın Namoğlu'ndan o düzeltmeyi de bekliyoruz açıkçası''