-KOCAMAN: ''İPLER BİZİM ELİMİZDE DEĞİL'' İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile sürdürdükleri şampiyonluk yarışında, son haftanın, geçen sezonki gibi ''İplerin kendi ellerinde olacağı'' bir maça kalmasını, iki puan geride olmaya tercih ettiğini söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmandan sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya gelen Kocaman, sezonun son haftalarını değerlendirdi. Camiadaki beklentinin şampiyonluğun son maça kalmaması olduğu ifade edilerek yöneltilen, ''Gidişat, son düdüğe kadar devam edeceği yönünde. Düşünceleriniz nelerdir?'' yönündeki soru üzerine Kocaman, ''Görüntü tamamen öyle. İpler bizim elimizdeyken son maça kalsın, kalmasın diye bir temennide bulunmak durumundaysak, şu an 2 puan geride olduğumuz için özellikle, iplerin bizim elimizde olacağını bildiğim bir son maç olmasını yeğlerim, çok net bir şekilde yeğlerim'' dedi. Kocaman, ''Geçen sezonu tercih ederim diyorsunuz'' yönündeki ifade üzerine de ''Tercih ederim tabi ki. Çünkü şu anda ipler bizim elimizde değil. Beş maçı kazansak bile... Ama genel gidişat görünüyor ki bizim maç kazanma yüzdemiz ve becerimiz yüksek. Rakibimiz de kazanıyor. Son haftalara kadar gidecek gibi görünüyor'' diye konuştu. -''TRABZONSPOR'UN LEHİNE BİR FAKTÖR''- Aykut Kocaman, ligdeki fikstür gereği, oynadıkları takımın iki hafta sonra şampiyonluk yarışı yaptıkları Trabzonspor ile karşı karşıya gelmesinin bordo-mavili ekibin lehine olduğunu savundu. Kamuoyunda Trabzonspor'un maçlarının daha yumuşak geçtiği yönde yorumlar yapıldığı, kendisinin bu konuda ne düşündüğü sorulan Kocaman, şu yanıtı verdi: ''Yıllardır Fenerbahçe hep hakim takımdır. Fenerbahçe'ye karşı bütün takımlar yüksek konsantrasyonla ve doğal olarak biraz daha durdurmak için oynarlar. Bu sene de bu devam ediyor. Bence burada büyük bir fark yok. Ama şunu belki söyleyebiliriz. Fikstür bu şekilde denk geldi. Şampiyonluk için çekişince, Trabzonspor'un 2 hafta sonra bizim rakiplerimizi alması, rakibimiz adına bir avantaj gibi görünüyor. Biz oynuyoruz rakiple...Beşiktaş ile Galatasaray ile Gaziantepspor ile... Bursaspor şampiyonluk potasının içindeyken oynadık. Oynadığımız takımları bir şekilde yarışın dışına itiyoruz. Rakip takımın biraz daha konsantrasyonu değişiyor. Bu, bir şekilde genel olarak görüntü içinde Trabzonspor'un, ya da tam tersi olsaydı bizim lehimize olacaktı. Sanki ufak da olsa, yüzde 1'lik de olsa, yüzde 2'lik de olsa lehine bir faktör olarak görünüyor.'' Şampiyonluk yarışında hangi tarafın daha rahat olduğu sorusuna Fenerbahçe Teknik Direktörü, ''Rakibimizin puan kaybedeceğini düşünüyoruz. Önde giden Trabzonspor, dolayısıyla cebi dolu olan, puan açısından zengin olan, kaybetmek istemeyen Trabzonspor, gergin olmaları da çok doğal. Şu anda sahipler. Ellerinde, ceplerinde duruyor. Onu kaybetmek istemiyorlar, doğal olarak gergin olabilirler'' yanıtını verdi. -''KAMUOYUNUN BENİMLE İLGİLİ KARARI VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''- Kocaman, ''Yapamayacağımı anladığım giderim demiştiniz. Yapabileceğinizi anladınız mı?'' yönündeki soruya verdiği yanıtta, ''Yapamayacağımı gerçekten anladığım zaman çekileceğimi söylemiştim. Şu ana kadar çekilmedim. Şu anda geldiğimiz yer burası. Artık kamuoyunun benimle ilgili kararı verdiğini düşünüyorum'' dedi. Özellikle ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayarak başarılı bir performans ortaya koysalar da sezon sonu ikinciliğin Fenerbahçe için bir başarı sayılmayacağını vurgulayan Kocaman, şöyle devam etti: ''Yapamayacağımı gerekten anladığım zaman, çekileceğimi söylemiştim. Şu ana kadar da çekilmedim. Bir şekilde çekilmedim, kaldım burada. Şu anda geldiğimiz yer de burası. Fazla bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Diliyorum şampiyon olacağız. Umuyorum şampiyon olacağız. Bunun başka taraflara çekilmemesini rica ediyorum. Tamamen duygularımla, umutlarımla konuşuyorum. Bildiğim hiçbir şey yok geleceğe dönük. Tahmin yapıyoruz. Şampiyon olamasak da bu şeyim değişmeyecek. Bu konuda artık kamuoyunun da benimle ilgili kararı verdiğini düşünüyorum. Beş maçı kazanacağımızı varsayarak konuşuyorum bunu. Tekrar söylüyorum, yüzde 100 bilmiyorum, başka bir anlamda konuşmazlar inşallah, lanet olsun bu düşünce sahiplerine. 17 maç ikinci yarıdan, 5 maç da ilk yarıdan süre gelen toplam 22 maç sonunda herhalde uzun yıllardır kazanılmamış puanı kazanıp 2. olan bir duruma düşersek üzüntü verici olur. Kendimle ilgili duygularımı değiştirmeyecek ama tabi kamuoyunun düşüncesi her zaman daha önemlidir.'' Aykut Kocaman, bir taraftan da gelecek sezonun planlanmasını yaptıklarını vurgulayarak, ''Fenerbahçe, yürüyen bir dev. Hiçbir şeyin boş kalmaması lazım. Geçen sezon bir boşluk oluştu. 13-14 futbolcuyla çalışmak zorunda kaldık. O boşluklar böyle devlere olumsuz durumlar yaşatabiliyor'' ifadelerini kullandı. -''HER OYUNCUMUZU FORVET GİBİ KULLANACAĞIZ''- Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Bucaspor ile yapacakları maçta kaleci hariç, her oyuncusunu forvet gibi kullanacağını söyledi. Niang'ın yokluğunda forvette bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığı sorulan Kocaman, ''Forvette sıkıntı görünmüyor. Niang yok ve onun dışında Guiza'nın yarın normal antrenman yapacağını sanıyoruz. Kaleci dışındaki 10 kişiyle Bucaspor'un üstüne gitmeye, her oyuncumuzu forvet gibi kullanmaya çalışacağız. Semih'e de inşallah nazar değmez'' diye konuştu. -''BURAK'IN DURUMU TAKDİRE ŞAYAN''- Aykut Kocaman, ''Geçmişte kadronuzda bulunan Burak şu anda başınıza bela oldu. Burak'ın bu gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna, ''Bela demeyelim. Bir sporcunun işini iyi yapmasını karşı taraf bela diye düşünmemeli. İşini son derece iyi yapıyor. Bizim şu anda tebrik etmekten başka söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Beşiktaş'ta da serüveni oldu, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor sonra Trabzonspor... Şu anda ki durumu takdire şayan. Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok'' yanıtını verdi. Kocaman, Issiar Dia'nın, beklentisinin altında kaldığına değinerek, ''Dia'da inişler çıkışlar sert oldu. Bir türlü oynama sürekliliğini sağlayamadık. Biraz daha öne çıkması bizi çok rahatlatırdı'' dedi. Yobo, Semih ve Uğur'un transferi için açıklama yapan Kocaman, ''Yobo ile konuşuldu, birkaç gün içinde gelişmeler olabilir. Semih ve Uğur ile ilgili düşüncelerimi yönetime söyledim. Menajerlerine haber gönderildi. Sonucunu bilmiyorum'' dedi. -''HAKEMLER SKORA ETKİ ETMEMELİ''- Aykut Kocaman, hakemlerle ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti: ''Doğal olan, hakemlerin maçların skorlarına etki etmemeleri. Bunun dışında hata olmama ihtimali yüzde sıfır. Hata olacaktır, ancak belli bir takım lehine veya aleyhine olmamalı. Hakemler mümkün olduğu kadar adaletli olmalı, duygularını işe karıştırmadıkları sürece problem yok. Aksi bir durum sadece beni değil herkesi tedirgin ediyor.''