-KOCAMAN, İKİNCİ YARI İÇİN UMUTLU İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu çok istediklerini ve bunun için gerekli güce sahip olduklarını belirterek, ''İkinci yarı şampiyonluğa daha yakın olacağız, sorumluluk hepimizin'' dedi. Kocaman'ın Fenerbahçe Televizyonundaki ''Teknik Analiz'' programında yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde yayınlandı. Şampiyon olmak için her türlü çabayı gösteren bir takıma sahip olduklarını ifade eden Kocaman, ''Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Bunu hepimiz çok istiyoruz ve gücümüzün olduğunu da biliyoruz. Çeşitli zorluklardan geçtiğimizin farkındayız. Bütün bunların ortasında bizim en büyük gücümüz taraftarımız ve bizim için en yaralayıcı durum, onların karşımızda olduğunu hissetmek olur. Bütün oyuncularım için söylüyorum bunu. Şampiyon olmak için her türlü çabayı gösteren bir takımımız var ve bizim en büyük gücümüz taraftarımız. Kolay bir evrede değiliz. Arka arkaya 3 sezondur şampiyonluktan ayrı kalmanın yanı sıra geçen sezon son maçta şampiyonluğu kaybetmemizin de etkisi var, ancak bunların tümünü geride bırakacağız, ikinci yarıda şampiyonluğa daha da yakın olacağız, sorumluluk hepimizin'' ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile aralarındaki 6 puanlık farkı hatırlatan Kocaman, ''Kayserispor, Bursaspor ve Beşiktaş gibi takımların oluşturduğu bir şampiyonluk yarışı var. Biz bu sene biraz fazla puan kaybettik. 6 puanlık farkın temel nedeni bu aslında. Trabzon'da aldığımız mağlubiyetle başladı bu durum. Hemen yanı başımızda ve üstümüzde olan takımlara karşı saygıda kusur etmeden galip geleceğiz ve 3'er puanı alacağız. Şu an için 6 puanlık fark önemli değil diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu. -''GÜCÜMÜZÜ TARAFTARDAN ALIYORUZ''- Hafta sonu Kardemir Karabükspor ile yapacakları maçı da değerlendiren Kocaman, ligin ilk yarısında kalan son 3 maçta güçlerini herkese göstermek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Rakibimiz tipik özellikleri olan bir takım. Deplasmanlarda çok etkili gözükmüyorlar, ancak kendi sahalarında başarılı sonuçlar alıyorlar. Deplasmanda oynarken 6-7 kişilik bloklarıyla rakibi bekliyorlar. Ligimiz için sürpriz bir güç haline geldiler. Gol arayan bir takım Karabükspor. Temel amacımız, yüksek baskılı oyunumuzla Karabükspor'un silahlarını kullanmalarına izin vermemek. Moralleri de iyi biliyoruz, son maçta 5 gol attılar. Şu anki ihtiyacımız kalan son 3 maçta gücümüzü taraftara ve herkese gösterebilmek. Ben ima etmiyorum, açıkça içimden gelenleri söylüyorum. Gücümüzü taraftardan alıyoruz, onlar bizim en büyük parçamız.'' -''BARCELONA'YI BARCELONA YAPAN ŞEY BOL PAS''- ''Barcelona'yı Barcelona yapan şey bol pas ve bol pasın bu oyunun temeli olduğuna inanmaları'' diyen Kocaman, ''Hiç düşünmeden sürekli topun hareketini sağlıyorlar. Oyunlarının temeli bu. Bizim de hızlı hücumlarımız çok iyi ve bunu çok iyi yapıyoruz ve daha da artıracağız. Ancak bununla birlikte topa sahip olma duygumuzun da biraz daha artması gerekiyor'' şeklinde konuştu. Son iki maçta toplam 18 net gol pozisyonuna girdiklerini kaydeden Kocaman, pozisyon bulma ve değerlendirme anlamında sorun yaşamadıklarını belirterek, ''Bizim temel sorunumuz, maçların bazı bölümlerinde topu daha kaliteli ve sabırlı, dikkatli kullanmamız gerektiği. Rakiplere kolay pozisyon verme sıkıntımız var. Ben dahil bütün antrenörlerin asıl önem verdiği şey, takım savunmasının iyi yapılması. Gol pozisyonlarına girmek de en az bunun kadar önemli. Bana sorulursa ben uzun vadeli başarılarda takım savunmasının daha önemli olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. -''TOP AYAĞINA GELDİĞİNDE ISLIKLANAN HANGİ SPORCU BAŞARILI OLABİLİR''- Taraftarların bazı futbolculara karşı olumsuz tavırlarının takımın geneline yansıdığına dikkati çeken Kocaman, ''Protesto edilerek performansı artan kaç tane sporcusu olabilir?'' sorusunu yönelttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''Fenerbahçe'nin, Mustafa Denizli döneminde yaşadığı ilk şampiyonluğunda çıkmıştı 'Hep Destek Tam Destek' sloganı ve Fenerbahçe tribünleri bunu sadece slogan olarak bırakmayıp gerçek hayata yansıtmışlardı ve çok zor bir dönemde Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Önümüzde böyle bir örnek var ve bu örneği yaşatanlar bugün hala maçlara gelen insanlar. İkinci bölüme ise oyuncular tarafından bakılmalı. Protesto edilerek performansı artan kaç tane sporcu olabilir? Top ayağına geldiğinde ıslıklanan hangi sporcu başarılı olabilir. Bu işin en önemli noktası teşviktir.''