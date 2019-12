-KOCAMAN İDDİALI İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Yunanistan'ın PAOK takımıyla yarın yapacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, turu geçecek skoru yakalayacaklarına inandığını söyledi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Kocaman, ilk maçta 1-0 yenildikleri PAOK karşısında turu geçmek için 2 gol atmaları gerektiğini belirterek, ''Oynatmamayı hedefleyen, disiplinli bir takımla oynayacağız. Kolay olmayacak, ancak sahanın zeminin son derece güzel olması topun hızını artıracaktır. Bu da topu kullanmayı seven ve isteyen bizim için büyük bir avantaj olacaktır'' dedi. Kendi sahalarındaki lig maçlarını cezaları nedeniyle seyircisiz oynadıklarını hatırlatan Aykut Kocaman, ''Fenerbahçe'nin her zaman en büyük gücü taraftarıdır. Kendi sahamızda, düzgün zeminde ve taraftarın büyük desteğiyle tur için gereken skoru yakalayacağımıza inanıyorum. Daha fazla beraber bir şekilde mücadele etmeyi isteyen ve seven bir takıma doğru gidiyor. Ama sonuç desteğine de ihtiyaç var. Bu sonuç desteğini de takım, hem yarın hem de Manisaspor maçında oyunun yanına katkı olarak koyacaktır'' diye konuştu. Aykut Kocaman, PAOK maçının telafisinin olmadığını ifade ederek, ''Şampiyonlar Ligi'nden elenince Avrupa Ligi'nde devam etme şansı vardı. Avrupa Ligi'nden elenirseniz devam edemezsiniz. Bizim hayatımızın çok önemli bir parçası baskı ve gerginlik. Dozunda ve kararında olduğu zaman baskı ve gerginlik performans artırıcı durum da yaratabilir'' değerlendirmesini yaptı. -SAKATLARIN DURUMU- Kocaman, PAOK maçı öncesi sakatlığı bulunan futbolculardan Volkan Demirel'in durumunun maç saatinde belli olacağını, Semih ve Bilica'nın maça kadar hazır hale gelebileceğini söyledi. Sakatlığı geçen Dia'nın çok uzun zamandır takımdan ayrı olduğunu vurgulayan Kocaman, ''Dia'yı bunlardan ayrı tutuyorum. Volkan Demirel için belki maç saatini beklemek doğru olacak. Bilica'nın problemi olacağını tahmin etmiyorum. Semih için yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim. Ancak maç saatine kadar Bilica ve Semih'in hazır hale gelmeleri yüksek görünüyor'' şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, yarınki maçta Trabzonspor maçının kadrosundan değişiklikler olacağını belirterek, oynama sürekliliği daha fazla olan bir kadroyla maça çıkacaklarını söyledi. -''HERKES TOPA AYAK UZATACAK''- Bir gazetecinin, ''Gazeteci Cengiz Çandar, sizinle yaptığı sohbette, sizin dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Messi'nin dahi topa ayak uzattığını söyleyip, kendi kanaatine göre Alex'e gönderme yaptığınızı ileri sürüyor. Gerçekten öyle mi, oynatmamanızın birinci nedeni savunma yönünün düşük olması mı'' şeklindeki sorusu üzerine Aykut Kocaman, ''Evet, Young Boys maçında böyle bir durum vardı. Takım savunmasını güçlendirmek için öyle yaptık. Çok büyük açıklar veriyorduk. Antrenörlerin en önemli işlerinden biri tedbir almaktır'' dedi. Trabzonspor maçında aynı şeyin söz konusu olmadığını vurgulayan Kocaman, ''Trabzonspor maçının kadrosunu yaparken PAOK maçını düşünerek, Alex'i ilk 11'de oynatmadım. Performansının daha yüksek olacağını tahmin ettiğim kendi sahamızdaki PAOK maçında daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyordum. Trabzonspor maçında yıpranmasını istemedim'' diye konuştu. Aykut Kocaman, herkesin topa ayak uzatmasını istediğini anlatarak, şöyle devam etti: ''Herkesin topa ayak uzatmasını istiyorum. Bu böyle olacak. Bunun başka yolu yok. Bunu isimlendirmeye gerek yok. Bu bugün Alex olabilir, yarın Emre olabilir. İsimlerden ziyade takım için ne kadar verebiliyorsa oyuncu o kadar vermek zorunda. Takım savunması demek sadece ve sadece adam adama markaj, kendi adamınla ikili mücadele değildir. Takım savunması bulunması gereken yerlere en kısa zamanda gelmeyi alışkanlık hale getirmek demektir. Alex de bu takımın oyuncularından biri. Teknik direktör de şu anda benim. Bir oyuncu hakkında bu şekilde polemik yaratılması benim tarzım değil. Çünkü ben uzlaşmaya yönelik, problem çözen biriyim.'' -''SAVUNMAYA TRANSFER AĞIRLIK KAZANDI''- Aykut Kocaman, transferin PAOK maçında tur atlayıp atlamamaya göre şekillenmeyeceğini, savunmaya yönelik bir oyuncu transferinin şu anda daha büyük ağırlık kazandığını söyledi. Trabzonspor maçıyla ilgili bir soru üzerine, kalelerine 3 gol gördüklerinde kaleci Mert'in eline top değmediğini ifade eden Kocaman, ''Maçın başında konsantrasyon eksikliği vardı. 20. dakikadan sonra maça yüksek konsantrasyonla, iştahla tutunduk. İkinci yarının ilk 7 dakikasında 3 tane kontratak verdik. Maçın son dakikalarındaki kontrataklarda bütün olarak konsantrasyon bozukluğundan ziyade bireysel anlamda birkaç oyuncudaki düşüş etkili oldu'' dedi. Kocaman, Mustafa Denizli'nin antrenörlüğü döneminde Fenerbahçe taraftarının ''Hep destek tam destek'' sloganıyla takımı desteklediğini, son dönemde biraz dalgalanma olduğunu anlatarak, şunları söyledi: ''Tribünden gelen olumlu enerji futbolculara bir tane daha fazla koşu ve depar yaptırır. Kendi sahanızda her olumsuz harekette negatif ses geldiğinde ise oyuncular daha az sorumluluk almaya başlarlar. Fenerbahçe takımı seyircisiyle çok büyük bir takım. Seyirci olmadan o azametini zaman zaman koruyamayabilir. Yarınki maçta da 'hep destek tam destek'e takımın ihtiyacı var.''