-KOCAMAN: HATA HEPİMİZDE İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Young Boys karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleriyle ilgili olarak, ''Hata hepimizde. Başarılar da ortak, başarısızlıklar da'' dedi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında değerlendirmeler yapan Kocaman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin aynı zamanda büyük bir maddi kayıp olduğu ifade edilerek, yöneltilen ve hatanın nerede olduğu sorusuna verdiği yanıtta, ''Hata hepimizde. Başarılar da başarısızlıklar da ortak. Şampiyonlar Ligi bizim için önemli bir platformdu. Tabii ki, mali tarafı da vardı. Esas olan hataları azaltmak'' diye yanıt verdi. Şu anki düşünceleri sorulan Kocaman, tarifsiz bir üzüntü içinde olduğunu, kendisini toparlamaya çalıştığını kaydederek, şunları kaydetti: ''Tarifsiz üzüntü içindeyim. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Uzun bir aradan sonra burada taraftarın karşısına çıktım. Fenerbahçe'nin temsilcilerinden birisi olarak... Bu anlamda hem kulüp, hem kendi açımdan istediğimizi elde edemememiz büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Profesyoneliz, üzüntülerimizi hemen tamir etmek zorundayız. Zorlu bir 5 haftalık periyot var önümüzde. Bu üzüntüleri oraya taşımanın anlamı yok. Profesyonellerin en önemli şeyleri kendilerini tamir etmeyi bilmeleri olmalı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarışmayı sonuna kadar götürmek için çaba göstereceğiz.'' -PETKOVIC: FENERBAHÇE İÇİN BİR DERS OLDU Young Boys takımının teknik direktör Vladimir Petkovic ise Fenerbahçe kadar tecrübesi olmayan takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. Petkovic, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, yaş ortalaması 22 olan genç bir takıma sahip olduğunu anlatarak, ''Takımım çok genç. Yaş ortalaması 22 Onların Fenerbahçe gibi yeteri kadar tecrübeleri yoktu. Burada göstermiş oldukları başarı şapka çıkaracak bir başarıydı. Fenerbahçe'ye gelince; onlar için yeni bir hikaye ortaya çıktı, bir ders oldu. İsviçre'nin nasıl futbol oynadığını gördüler. Takımımla gurur duyuyorum'' diye konuştu.