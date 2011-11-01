T24 LogoT24 Logo
Spor

Kocaman: Hakem kontrolünü kaybetti İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 01:35

-Kocaman: Hakem kontrolünü kaybetti İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile yaptıkları maçı yöneten hakem Aytekin Durmaz'ın, maçın 5. dakikasından itibaren kontrolünü yitirdiğini savundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun hakemleri eleştirdiği, bu eleştirilerin hakemlerin kafasını karıştırıp karıştırmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtta, özetle şunları söyledi: ''5. dakikadan itibaren kontrolünü kaybetmiş bir hakem vardı. Açıkçası o nedenle söylenecek şeyler var, ama söylememekte de fayda var. Çok dağıldı maç içinde. Dağıtmaya devam etmeyeyim. Dağılmak derken, maçın ilerleyen bölümlerinde de belki aleyhimize durumlar oldu. Anlayan anlamıştır, maçı seyredenler var. Bizler maçı nasıl seyrediyoruz, mutlaka hakemleri seyredenler de var. Gerekli uyarıları yapacaklardır diye düşünüyorum. Geçen Beşiktaş maçında konuşmalarımızın içinde eksik kalan bir şey vardı. İyi futbol için gerekli en önemli şeylerden birisi oyunu oynatmaya çalışan hakemlerdir. Beşiktaş maçının iyi olmasının temel faktörlerinden biri de hakemlik düzeyinin üst düzey olmasıydı.'' Caner'in milli takımı hak edip etmediği sorusuna Kocaman, ''Fenerbahçe takımının her oyuncusu milli takım seviyesindedir. Caner'in yükselen formu beni çok sevindiriyor. Diğer oyuncuların olduğu gibi'' yanıtını verdi. Emre'yi kırmızı kart endişesi nedeniyle mi oyundan aldığı sorulan Kocaman, ''Emre çok hırpalanmaya başlamıştı. 2 maçtır 90 dakika oynamaya başladı. Bu maçta da 10 kişi kaldıktan sonra da takımın ayakta durmasını sağlayan oyunculardan bir tanesiydi. Hırpalanmış olması ve sarı kart tehdidi bu kararda etkili oldu'' diye konuştu. Kocaman, Sivasspor maçında Alex'in yerine kimi oynatacağına henüz karar vermediğini ifade ederek, ''Alex yok, yerinde değişiklik olacak. Oyuncular çok hırpalandı. Sakatlıklarla ilgili yarınki antrenman sonrasında bilgi sahibi olabiliriz. Rotasyonu zorunlu olarak da yapabiliriz. Temel düşüncem yarını görmek. Alex'in yerine oyuncu için ne söylesem yanlış olur. Son ana kadar beklemek daha iyi'' diye konuştu. -Kardemir Karabükspor cephesi- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İstanbul'a umutlu geldiklerini kaydederek, ''Maçın başında beklenmedik olaylar iki takımda da şaşkınlık yarattı. Bu şaşkınlık bizim lehimize olmadı. O şaşkınlıkta golü yedik, ikinciyi de yiyebilirdik. Rakibin 10 kişi olduğunu anlayamadık'' dedi. İkinci yarıda maçta risk aldıklarını kaydeden Yücel İldiz, ''İkinci yarıda birkaç pozisyon bulduk, ama daha fazla pozisyon üretmeliydik. Fenerbahçe'yi eksik yakalamışken burada puan alabilirdik, ama olmadı. Fenerbahçe'yi kutluyorum'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24