Kocaman gol yemedikleri için sevinçli

Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, son haftalarda aldıkları kötü sonuçların ardından, Gençlerbirliği karşısında sahadan gol yemeden ve puanla ayrıldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.



Karşılaşma sonrası basın toplantısına katılan Kocaman, kendileri açısından bakıldığında önlerinde Beşiktaş ile oynayacakları bir kupa maçı olduğunu hatırlatarak, "Buna göre kadroyu şekillendirdik ama bu maçtan da vazgeçmedik. Gençlerbirliği son 20 dakika dışında kontrolü elinde tuttu. Top kullanma açısından da Gençlerbirliği bize göre iyiydi. Son 20 dakikalık bölümde gol pozisyonuna girdik ama golü bulamadık. Gol yemeden maçı bitirmek sevindirici. En azından Beşiktaş maçı öncesi puanla tanıştık. Tek kazanç bizim için bu" diye konuştu.



Ligin sonu yaklaştıkça puan almanın da zor olduğuna dikkati çeken Kocaman, şöyle konuştu:



"Oyun olarak takımımda bir düşüş yok. Kulüp motivasyonumuz bozuldu. Son haftalarda jeneriklik goller yiyoruz. Bizim için bu maçtaki görüntüler müspetti. Dirençli bir takım görüntüsü verirken pozisyonlar da yakaladık. Birinci devre zevkli bir oyun yoktu. Bu süreçte kötü ve güzel oyunlar olacaktır. Bazen olumsuz şeyler de oluyor. Bugünkü maçın futbol kalitesi yüksek değildi."



Teknik direktör Kocaman, maçın son bölümünde kulübede oturan yedek kaleci Ramazan Kurşunlu'nun kırmızı kart görmesine de çok sinirlendiğini belirterek, "Kalecimiz Senecky cezalı, Ramazan da bizim 2 kalecimizden biri. Profesyonel bir futbolcunun öfkesine yenilip bunu yapmaması lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

