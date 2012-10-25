Kocaman: Gökhan ve Mehmet oynayacak durumda

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Limasol maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ın oynayacak durumda olduğunu söyleyen Kocaman, "Yarın en güçlü kadromuzla sahada yer almaya çalışacağız'' dedi.

Kocaman, karşılaşmanın oynanacağı GSP Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleriyle arka arkaya iki maç yapacaklarını hatırlatarak, ''İki maç sonunda çok daha büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Limasol ise tekrar iddiasını ortaya koyabilmek için karşımızda olacak. Yarınki maçta güçlü bir şekilde gruptaki varlığımızı hissettirmek istiyoruz. Ayrıca sporun ve futbolun ayrıştırıcı tarafının değil, birleştirici tarafının yarın sahanın içinde ve dışında olması en büyük temennim'' diye konuştu.

Futbolun sürprizlere açık bir oyun olduğunu kaydeden Aykut Kocaman, ''Futbolun en cazip tarafı her türlü sürprize açık olması. Geçen sezon Apoel takımı çeyrek finalde Real Madrid'in karşısındaydı. Saha içinde yüksek konsantrasyon, takımdaşlık duygusu avantaj sağlıyor, para değil. O paralar uzun vadede avantaj sağlar. Ama tek maçlık durumlarda takımdaşlık duygusu ve irade ön plana çıkıyor'' ifadesini kullandı.

AEL Limasol'daki teknik direktör değişikliğinin yarınki maça nasıl yansıyacağını merak ettiğini dile getiren Kocaman, ''Ancak bizim seyrettiğimiz takımın en önemli özelliği takım savunmasının güçlü olması. Marsilya maçında 3-1 gerideyken dahi hemen hemen aynı oynamaya gayret ettiler'' değerlendirmesini yaptı.

'İkinci yarıdan itibaren başarılı olacağız'

Aykut Kocaman, bir soru üzerine takımın kendi standartlarının altında seyrettiğini, bunun en önemli nedeninin ise düşündükleri ve planladıklarından farklı bir şekilde fazla sayıda oyuncu değişiminin yaşanması olduğunu aktardı.

''Bu oyuncuları bir araya getirmek, aynı hedefe gitmelerini sağlamak kolay değil'' diyen Kocaman, şöyle devam etti:

''Bunun üzerine futbol dışı etkenler de eklendi. Esas itibariyle hem ligin ilk yarısında hem de Avrupa'da kopmadan yukarda olduğumuz sürece bu takım ikinci yarıdan itibaren çok başarılı olacaktır. Sakatlıklar, gelen giden oyuncular ve futbol dışı etkenlerin yoğun olduğu bir sezon yaşadık. Bunu olumlu tarafa çevirmek zaman aldı.''

Kocaman, AEL Limasol maçı kadrosunda olan Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ın oynayacak durumda olduğunu vurgulayarak, ''Buraya gelirken 'acaba' diye düşündüğümüz hiç oyuncu yok. Yarın en güçlü kadromuzla sahada yer almaya çalışacağız'' diyerek sözlerini tamamladı.