Kocaman gidecekler listesini hazırladı

T24 - Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın, Belçika kampında fazla ön plana çıkamayan Deivid de Souza ile Önder Turacı'yı kadroda düşünmediği, sakatlığını bahane ederek çalışmalara katılmayan Daniel Güiza'nın da satılması için rapor verdiği öğrenildi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın, Belçika kampı sonrası yeni sezon kadrosu kafasında yavaş yavaş şekillendi. Hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda oyuncularının performanslarını test etme fırsatı bulan sarı-lacivertli ekibin yeni patronu, takımdan gitmesi gereken isimleri belirledi.



Kocaman'ın, sakatlığını öne sürerek antrenmanlara katılmayan ve taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan Daniel Güiza'yı kesinlikle takımda istemediği ve bir an önce satılması yönünde rapor verdiği öğrenildi. İspanyol oyuncuya gelen teklifleri değerlendiren yönetim sezon başlamadan Güiza'yı satmayı planlıyor.





Şansını iyi kullanamadı



Özellikle Zico döneminde büyük bir çıkış gösteren ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmesinde önemli rol oynayan Deivid de Souza'nın da Kocaman'ın gözden çıkardığı bir diğer isim olduğu belirlendi. Geçtiğimiz sezon başı geçirdiği ağır sakatlık sonrası bir türlü toparlanamayan Brezilyalı oyuncunun, hem hazırlık maçlarında fazla bir varlık göstermemesi, hem de sağ kanattaki alternatiflerin çoğalması gönderilecekler listesine girmesinde önemli rol oynadı. Dia, Kazım ve Mehmet Topuz gibi isimlerin arasında forma bulma şansı bir hayli azalan Deivid'ten kendisine bir an önce kulüp bulmasının isteneceği bildirildi.



Yine özel yaşantısındaki problemler nedeniyle geçtiğimiz devre arası kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilen Önder Turacı'nın da Aykut Kocaman'ın kendisine sunduğu şansı değerlendiremediği ve bu oyuncuyla lig başlamadan yolların ayrılacağı öğrenildi.



