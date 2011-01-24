-KOCAMAN: GALİBİYET İLAÇ GİBİ GELDİ İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medical Park Antalyaspor karşısında deplasmanda aldıkları galibiyetin kendilerine ilaç gibi geldiğini, Trabzonspor'u da yeneceklerine inandığını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında, 27 Ocak Perşembe günü yapacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Kocaman, antrenman öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Toplantıda futbolcularına kamptaki çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği belirtilen Aykut Kocaman'ın, ''Hepinize kendi adıma ve kulübümüz adına teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir çöküş yaşadığımız Yeni Malatyaspor maçından sonraki kamp döneminde kendinizi işinize en güzel şekilde verdiniz. Bu kritik günlerde örnek bir dayanışma sergilediniz'' dediği bildirildi. Kocaman'ın, kamp dönemi sonrasında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, ''Kamp sonrasında bu olumlu havayla ikinci yarıya Antalyaspor galibiyetiyle başladık. Bu galibiyet tek kelimeyle hepimize ilaç gibi geldi. Aynı konsantrasyon ve takım ruhunu bundan sonraki süreçte de ortaya koyacağınıza ve Trabzonspor maçını da kazanacağınıza eminim'' şeklinde konuştuğu kaydedildi.