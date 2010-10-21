-KOCAMAN GALATASARAY MAÇLARINI SEVİYOR İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayla toplam 13 kez filelerini havalandırdığı Galatasaray'a karşı, Fenerbahçe'nin başında çıkacağı ilk lig derbisinde galibiyeti hedefliyor. Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki ilk derbi maçta Kadıköy'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken, sezon öncesinde Almanya'da yapılan Spor Toto Dostluk Kupası maçında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayla Galatasaray'a karşı lig maçlarında 8 gol atan Kocaman, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine ligde en çok atan futbolcu unvanını halen elinde bulunduruyor. -SARI-LACİVERTLİLER ÜSTÜN- Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Ekim Pazar günü yapılacak derbi öncesi, ezeli rakiplerin son 10 randevusunda Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 4 farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 7'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası, 1'i de Spor Toto Dostluk Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray 2 kez galip gelirken, bu süre içindeki 2 maç da berabere sonuçlandı. 5'i Ali Sami Yen, 4'ü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu, 1'i de Almanya'nın Mönchengladbach kentindeki Borussia Park'ta olmak üzere, ezeli rekabette yapılan son 10 müsabakada Fenerbahçe'nin toplam 14 golüne, Galatasaray 6 golle yanıt verdi. Ezeli rekabetteki son 10 maçtan 7'sinde Fenerbahçe rakibine gol atarken, Galatasaray ise bu süre içindeki 5 maçta gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe, son 10 randevu içinde yer alan 7 Süper Lig maçından 5'ini kazanırken, bu süre içinde sadece 1 kez kaybetti, 1 maç da berabere bitti. İki takım arasındaki son 3 maçı da Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray 5 maçtır galip gelemiyor. -EVİNDEKİ 3 MAÇI KAZANDI- Derbi öncesi ev sahibi Fenerbahçe, Kadıköy'de 4 maçta 10 puan toplarken, Galatasaray deplasmandaki 4 maçta 6 puan aldı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon kendi evinde yaptığı 4 maçtan 3'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki ilk 2 lig maçında Medical Park Antalyaspor ve Manisaspor'a karşı seyircisinden yoksun mücadele eden sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'deki lig maçlarında rakiplerine toplam 12 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü. ''Sarı Kanaryalar''ın iç sahadaki 12 golünden 4'ünü Mamadou Niang, 2'şer tanesini Alex de Souza ve Semih Şentürk, birer tanesini de Gökhan Gönül, Diego Lugano, Andre Santos ve Gençlerbirliği'nden Aykut Demir kendi kalesine attı. Galatasaray ise Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 4 maça çıkarken, 2'sini kazandı, 2'sini yitirdi. Sivasspor ve Kardemir Karabükspor deplasmanlarını 2-1'lik skorlarla yetiren sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı dışındaki 4 lig maçında 6 gol atıp, 5 gol yedi. ''Cim Bom''un deplasmandaki gollerini Mustafa Sarp, Milan Baros, Servet Çetin, Ayhan Akman, Barış Özbek ve Eskişehirsporlu Volkan Yaman kendi kalesine attı.