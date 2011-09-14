-Kocaman futbolcularla toplandı İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Fenerbahçe, Gaziantepspor ile 16 Eylül Cuma günü oynayacağı Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, pas organizasyonları yaptı ve çift kale maçla çalışma tamamlandı. Sakatlıkları süren Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Serdar Kesimal antrenmana çıkmayıp, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Orhan Şam ve Özer Hurmacı ise sahada yaptıkları koşunun ardından tesislere geçerek tedavi ve çalışmalarına burada devam etti. Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek. Antrenman öncesinde Aykut Kocaman, saha içinde futbolcularla toplantı yaptı. Orduspor karşısında alınan galibiyetten ötürü oyuncularını kutlayan Kocaman'ın, ''Orduspor galibiyeti çok önemliydi. Galibiyet nedeniyle hepinizi tebrik ediyorum. Önümüzde zorlu bir periyot var. Arka arkaya Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarına gideceğiz. Ayaklarınız açılana, maç temposunu kazanana kadar dikkatli olmalıyız. Bu zorlu periyotta sizden en iyi performansı sahaya yansıtmanızı bekliyorum'' dediği öğrenildi.