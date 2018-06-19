Kocaman, Fenerbahçe'den rekor kırarak ayrıldı

Fenerbahçe'de ikinci dönemi sona eren teknik direktör Aykut Kocaman, görev yaptığı 4 sezonda sarı-lacivertli ekibin başında en fazla maça çıkan teknik adam unvanını da elde etti.

İlk döneminde 3 sezon görev yapan Aykut Kocaman, teknik direktörlük sürecinde de sarı-lacivertlilerin tarihinde iz bırakan isim oldu.

Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde Türkiye Kupası'nda 29 yıllık hasretini bitirirken, Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 2 şampiyonluk yaşadı. Aykut Kocaman, ilk döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gördü ve önemli başarılar yakaladı.

2014-2017 arasındaki 3 sezonda Konyaspor'da görev yapan ve yeşil-beyazlı ekibi Avrupa kupalarına taşıyıp Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, geride kalan sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. İkinci döneminde 1 sezon görevde kalan tecrübeli teknik adam ile Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yollar ayrıldı.

Aykut Kocaman, beklentileri karşılayamadığı ikinci sezonunda sarı-lacivertlilerin başında en çok resmi maça çıkan teknik direktör unvanını aldı.

Kocaman ile 198 maç

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında toplamda 198 resmi maça çıktı.

Deneyimli teknik direktör, sarı-lacivertli ekibi 142 Süper Lig, 26 Avrupa kupası, 29 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıkardı.

Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, çıktığı resmi karşılaşmalarda 118 galibiyet alırken, 43 mücadeleden beraberlik, 37 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 388 gol gönderen Fenerbahçe, kalesindeki 206 gole engel olamadı.